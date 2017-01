Geldern: Kreis Kleve will mehr Bus-Touristen

Schon heute gibt es nahezu 80 angemeldete Teilnehmer für den Busunternehmertag der Wirtschaftsförderung des Kreises. Er findet am 17. und 18. März statt. Geboten wird den Firmen-Chefs ein informativer Markt der Möglichkeiten.

Die Vorbereitungen für den "Busunternehmertag Kreis Kleve" sind in vollem Gange. So soll den internationalen Gästen, die am 17. und 18. März zum Busunternehmertag in die Region kommen, die Vielfalt der Region präsentiert werden. Ob Priesterhaus, Whiskeybotschaft, Gewächshaus oder historisches Gemäuer - die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve setzt mit den Tourismusförderern aus Städten und Gemeinden genau da an, wo der Neuigkeitswert für die wichtigen Multiplikatoren zu erwarten ist.

Ein erstes Erlebnis stellen in diesem Jahr bereits in Weeze das Schloss Wissen und die Schlossruine Hertefeld und in Kevelaer das Hotel Klostergarten dar, welche den Busunternehmern als Übernachtungsstandorte zur Verfügung stehen und schon beim Einchecken für eine besondere Atmosphäre sorgen dürften.

FOTO: KK WfG

Bei der Begrüßung warten die Veranstalter dieses Mal noch mit einem weiteren Bonbon auf: Speziell für den Busunternehmertag 2017 gefertigte Pralinen mit den Wappenzeichen der beteiligten Kommunen warten in bunten Themen-Tassen auf den Kissen der Gäste auf deren Ankunft.

Im Verlauf der beiden bunt gestalteten Tage am Niederrhein werden die Teilnehmer eine Agro-Tour in Straelen erleben, den historischen Ortskern von Wachtendonk und die Wallfahrtsstadt Kevelaer erkunden. Getreu dem Veranstaltungstitel "Kreis Kleve - Stadt, Land, Fluss am Niederrhein" wird die Tour durch die Region fortgesetzt. Auf dem Programm stehen eine Fahrt zum "Wachtendonkerhof" in Wachtendonk, zur "Whiskeybotschaft" in Nieukerk und zum Hotel "See Park Janssen" in Geldern, wo nach einem Vortrag durch die Fach-Journalistin Silke Hahn aus Köln zu aktuellen "Trends im Bus- und Gruppentourismus" das gemeinsame Abendessen stattfindet.

Am nächsten Morgen stehen eine Besichtigung der Bauernkäserei Straetmanshof in Stenden, der Besuch des Ostermarktes oder der Synagoge in Issum und ein Rundgang zum Priesterhaus in Kevelaer mit anschließendem Mittagessen im ältesten Gebäude der Stadt auf dem Programm.

Nach Empfang des Reise-Segens und einem Besuch des Kevelaerer Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte auf Einladung des Museumleiters Dr. Burkhard Schwering geht es mit den drei Reisebussen nach Weeze, wo zum Abschluss der Veranstaltung die gemeinsame Kaffeetafel im neuen Bürgerhaus angesteuert wird.

Dort begrüßt Wolfgang Spreen, der Landrat des Kreises Kleve, die Gäste, die aus ganz Deutschland und den Benelux-Ländern anreisen. Sämtliche Tourismusförderer aus allen 16 Städten und Gemeinden des Kreisgebietes sind vor Ort, um den Busunternehmen als wichtige Multiplikatoren einen informativen "Markt der Möglichkeiten" zu bieten.

"Damit möchten wir den Busunternehmern Wege und Ziele in den Kreis Kleve aufzeigen, die Lust aufs Wiederkommen machen", freuen sich Hans-Josef Kuypers und Irina Tönnißen von der veranstaltenden Wirtschaftsförderung Kreis Kleve auf den touristischen Jahres-Höhepunkt.

Bereits zum fünften Mal führt die Kreis-WfG den Busunternehmertag durch und rechnet auch in diesem Jahr mit etwa 120 Firmenchefs. So soll die Veranstaltung auch diesmal die Anbieter von Ausflugs- und Urlaubsfahrten motivieren, die niederrheinische Region in ihr Jahresprogramm für die nächste Saison aufzunehmen.

