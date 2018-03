Geldern: Kreisdekanat lädt zur Wallfahrt nach Lourdes ein

Vom 21. bis 25. September können Interessierte aus dem Kreis Kleve die berühmte Wallfahrtsstätte erleben.

Das Kreisdekanat Kleve bietet vom 21. bis 25. September wieder die Möglichkeit, mit einer Pilgergruppe den Wallfahrtsort Lourdes zu erleben. Für Teilnehmer aus dem Kreis Kleve wird vom Kreisdekanat Kleve ein kostenloser Bustransfer von einigen Abfahrtsorten zum Flughafen Münster/Osnabrück und zurück angeboten. Die geistliche Leitung hat Kreisdechant Propst Johannes Mecking aus Kleve.

Lourdes kann man nicht erklären - Lourdes muss man erleben. Wer als Tourist in Lourdes nur eine kurze Stippvisite macht und den Wallfahrtsort, verbunden auch mit aller Geschäftigkeit, nur oberflächlich kennenlernt, wird aller Wahrscheinlichkeit eher distanziert als beeindruckt sein. Wer aber in der Gemeinschaft einer Pilgergruppe nach Lourdes kommt, der wird die unglaubliche Anziehungskraft dieses Wallfahrtsortes erleben.

Während des Aufenthaltes in Lourdes nehmen die Pilger an gemeinsamen Eucharistiefeiern, am internationalen Gottesdienst in der unterirdischen Basilika, an den Sakramentsprozessionen mit Krankensegen, den Lichterprozessionen am Abend und am Kreuzweg teil. Auf einem Rundgang durch Lourdes werden die Stätten besucht, an denen die hl. Bernadette mit ihrer Familie lebte. An einem Nachmittag besteht die Möglichkeit, an einem Ausflug in die Pyrenäen nach Gavarnie teilzunehmen.

Folgende Leistungen sind enthalten: Bustransfer aus dem Kreisdekanat zum Flughafen Münster/Osnabrück und zurück, Flug von Münster/Osnabrück nach Lourdes/Tarbes inklusive 15 Kilo Freigepäck pro Person und inklusive aller Sicherheitsgebühren, Flughafen- und Flugsteuern, Bustransfer vom Flughafen zum Hotel und zurück, vier Übernachtungen im Hotel "Christina" in Lourdes in Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/WC, Vollpension, Halbtagesausflug in die Pyrenäen, Citytaxe und Pilgerabgabe, Begleitung, Reiseleitung, Pilgerbuch, Reisepreis-Sicherungsschein, Reise-Krankenversicherung nach den Bedingungen der Europäischen Reiseversicherung mit Selbstbeteiligung. Der Reisepreis beträgt 865 Euro pro Person im Doppelzimmer, der Einzelzimmerzuschlag 130 Euro. Informationen und Anmeldung im Büro des Kreisdekanates Kleve, Telefon 02821 72150, E-Mail: kd-kleve@bistum-muenster.de, Internet: www.kreisdekanat-kleve.de.

Quelle: RP