Gelderland: Kritik an Extrageld für Ausschuss-Chefs

Seit dem 1. Januar bekommen Vorsitzende der Gremien mehr Geld. Dagegen wehren können sich die Kommunen nicht, auch wenn sie den Zuschlag gar nicht wollen. Viele kritisieren die Regelung als Eingriff in die Selbstverwaltung. Von Sebastian Latzel

Die Idee dahinter ist eigentlich lobenswert. Um die Mitarbeit in politischen Gremien attraktiver zu machen, soll die Arbeit dort besser bezahlt werden. Ausschuss-Vorsitzende sollen Extra-Geld bekommen, so sieht es das "Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung" vor.

Ein Gesetz, das allerdings für einige Verwirrung und teilweise recht heftige Diskussionen in den Kommunen gesorgt hat. Denn auch wenn Politiker der Ansicht sind, dass dieses Extrageld nicht gerechtfertigt ist, können sie sich grundsätzlich nicht dagegen "wehren". Das stellte das Ministerium aufgrund zahlreicher Anfragen noch einmal klar: "Grundsätzlich sind alle Ausschüsse in die Gewährung der Aufwandsentschädigung einzubeziehen." Ausnahme ist lediglich der Wahlprüfungsausschuss, weil der ganz selten tagt. Die Kommunen hätten lediglich die Möglichkeit, einzelnen Ausschüsse auszunehmen, wenn die Politiker der Ansicht seien, dass diese auch selten tagen. Pauschal alle Ausschüsse auszunehmen, sei nicht zulässig. Das hatte der Rat in Issum eigentlich vor. Per Beschluss sollten sämtliche Ausschüsse von der Regelung der Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende ausgenommen werden.

Dazu kam es nicht, denn Bürgermeister Clemens Brüx hatte gewarnt: "Wenn der Beschluss so gefasst wird, muss ich ihn als rechtswidrig beanstanden." Er verwies auf die Rechtslage. Hans Paulini, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, bezeichnete die Rechtslage als ärgerlich. Günter Beier von der CDU wies darauf hin, dass die Gemeinde keine Chance habe. Zurück bleibt Ärger über das Land. "Hier haben wir wieder den Fall, dass das Land bestellt und die Kommunen dann zahlen müssen." Er sieht hier einen deutlichen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Die Geschichte sei auf keinen Fall vom Tisch. "Ich bin mir sehr sicher, dass wir darüber noch reden werden", so Brüx. Denkbar sei beispielsweise, dass in Issum einzelne Ausschüsse vom Extrageld ausgenommen werden. In Kevelaer wollen sich Politik und Verwaltung Anfang März mit dem Thema beschäftigen. Ausschussvorsitzende bekommen hier seit dem 1. Januar 290,20 Euro mehr im Monat. Ob einzelne Gremien davon ausgenommen werden sollen, darüber wird es zunächst ein Gespräch mit den Fraktionsspitzen und dem Bürgermeister geben. "Wir werden uns das in Ruhe anschauen. Wenn Ausschüsse rausgenommen werden, müsste das Thema auch in den Rat, weil die Satzung geändert werden müsste", sagt Bürgermeister Dominik Pichler. CDU-Fraktions-Chef Paul Schaffers will das Gespräch abwarten, auch er hat die Diskussion verfolgt, von vielen verschiedenen Dingen gehört. "Ich erwarte vor allem eine Klarstellung über die rechtliche Grundlage", sagt er. Vom Grundsatz her würde er schon dafür plädieren, bei einzelnen Ausschüssen auf das Extra-Geld zu verzichten. In Kevelaer kostet die neue Regelung die Stadt mehr als 20.000 Euro pro Jahr.

In Weeze sind es fast 13.000 Euro. Hier findet Kämmerer Johannes Peters unglücklich, dass das Extrageld nicht an die Anzahl der Sitzungen gekoppelt ist. Das gleiche Geld für eine unterschiedliche Anzahl an Sitzungen zu zahlen, sei schwer zu vermitteln. "Wenn es möglich wäre, die Summen nach Ausschüssen zu staffeln, gäbe es die ganze Diskussion wohl gar nicht", meint Peters. Aber eben das ist nicht möglich. Vorgesehen ist, dass jeder Ausschussvorsitzende einer Kommune den selben Zuschlag bekommt.

Quelle: RP