Geldern: Leckeres hinter den Gefängnismauern

Nach 21 Monaten haben nun vier Insassen der Justizvollzugsanstalt Pont ihre Ausbildung zum Koch abgeschlossen. Doch wie war die Zeit hinter Gittern und an den Töpfen? Was war das Einfachste und Schwerste während dieser Zeit? Von Christoph Kellerbach

"Draußen hätte ich vielleicht den Kochkursus nicht gemacht, aber hier hat man keine Wahl, hier muss man zur Arbeit gehen", meinte einer der Insassen, der jüngst seine Abschlussprüfung zum Koch in der JVA Pont ablegte. Er wollte, wie die anderen Teilnehmer, nur mit seinen Initialen genannt werden. So meinte N. O. über die 21 Monate dauernde Ausbildung, dass "der Kopf natürlich immer mitmachen muss. Die Jungs und ich hier drin sind hart im Nehmen. Das Problem aber ist, dass man mit der Zeit einfach das Lernen verlernt. Dann muss man noch mit so verschiedenen Charakteren auf engstem Raum zusammenzuarbeiten, das ist schwer."

Der TÜV Nord "Bildung" war als Träger für die Koch-Ausbildung verantwortlich, die acht Häftlinge angefangen hatten. Am Ende war nur noch die Hälfte übrig. Insgesamt gibt es rund 14 Berufsabschlüsse, die in der JVA Pont angestrebt werden können, und die des Kochs gibt es seit über 25 Jahren. "Viele schießen sich selbst ab, oder andere merken, dass es einfach nichts für sie ist", erklärte Frank Vutz, der Ausbilder und Küchenmeister der Lehrküche. "Es kommt immer wieder auf Fingerspitzengefühl und vor allem Kommunikation an. Man ist gleichzeitig Ausbilder, Sozialarbeiter, Pädagoge und Menschenrechtler. Es geht darum, ein Team zu bilden. Oft sind da schon aus früheren Feinden über die Zeit Freunde geworden."

Jeder der vier Auszubildenden sollte für die Prüfung ein eigenes Drei-Gänge-Menü zusammenstellen. "Bei der Vorspeise musste Ei verwendet werden, bei der Hauptspeise Hähnchen und schließlich beim Dessert Reis", verriet Guido van Straelen, der Leiter des Berufsbildungszentrums in der JVA.

"Dazu kommen noch verschiedene Sachen, wie etwa eine theoretische Prüfung, Hygienebewertungen, der Zeitaufwand, das Farbenspiel und so weiter. Nachdem alle heute Morgen einen Ablaufplan für den Tag fertiggestellt haben, ging es um kurz vor 8 mit dem Kochen los, damit um 12.30 Uhr serviert werden kann."

Heraus kamen unter anderem Filets aus der Hähnchenbrust mit Kräuterfarce und Tomatenwürfeln, Geflügelburger auf Kürbiscreme mit Rote Bete und eine angeräucherte Roulade mit Estragonrahmsoße und pochierten Eiern. "Also, ich versuche mich ja auch manchmal am Kochen, aber so lecker wie das hier hab' ich es noch nie hinbekommen", lobte Karl Schwers, der Leiter der JVA in Pont. "Das Schwerste während der letzten Jahre war es, wieder anzufangen, sieben bis acht Stunden durchzuarbeiten", erklärte der Auszubildende O.G. "Wenn man das lange nicht macht, wird es mit der Zeit immer härter. Aber dafür war die Theorie das Einfachste. Aber mit dem Lernen hatte ich auch noch nie Probleme."

Am Ende bekamen alle vier angehenden Köche eine gute Benotung und bestanden ihre Abschlussprüfung. Die Insassen waren überglücklich, und der frischgebackene Koch A.S. meinte abschließend: "Es war schon immer mein Traumberuf. Und ich weiß nicht, ob ich es draußen geschafft hätte. Für mich hat der Knast sich gelohnt. Ich habe die deutsche Kultur, Sprache und das Lesen gelernt und jetzt das Kochen. Der Knast hat mein Leben verbessert. Ich hoffe, jetzt kann ich die Kriminalität hinter mir lassen. Vielleicht war es also alles gut so, wie es gekommen ist."

Quelle: RP