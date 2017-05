später lesen Straelen Leseabend über "Drei auf Reisen" von David Nicholls 2017-05-05T18:07+0200 2017-05-06T00:00+0200

Mit seinem nächsten Leseabend verabschiedet sich der Lesekreis des Straelener Kulturrings in die Sommerpause. Am Montag, 8. Mai, geht es um 20 Uhr im Stadtarchiv an der Kuhstraße in Straelen um den Roman "Drei auf Reisen" von David Nicholls, der vielen Lesern bereits durch "Zwei an einem Tag" ein Begriff ist. Der Roman wird von einem Teilnehmer des Lesekreises vorgestellt, der Autor ist nicht anwesend. Nach der Vorstellung bleibt Zeit, um bei einer Tasse Tee über das Gehörte ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Meinungen zu äußern. Der Eintritt zum Leseabend ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Der Abend eignet sich sowohl für diejenigen, die das Buch bereits gelesen haben, als auch für Leser, die sich einen ersten Eindruck verschaffen wollen.