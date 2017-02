Geldern: Märchenhaftes in Winnekendonk

Märchenhaftes in Winnekendonk

Zum 28. Mal fand ein Singspiel des Kinderchores von St. Urbanus statt. Dieses Mal gab es "Schneewittchen", das von 33 Kindern auf die Bühne gebracht wurde. Die liebevolle Ausstattung sorgt für viele charmante Momente. Von Christoph Kellerbach

Am Wochenende ging es dank des Kinderchores von St. Urbanus wieder fantasievoll zu: Eine ganze Heerschar kleiner Akteure spielte, in bunte Kostüme gehüllt, die Geschichte von "Schneewittchen". Ganze 33 Kinder haben mitgemacht, um die Geschichte auf die Bühne des Pfarrheims zu bringen. Dazu wurde wieder extra ein Video-Prolog für das Stück im Museum Kevelaer gedreht.

Neben den engagierten Kleinen gab es natürlich auch viele engagierte Große, die sich um die verschiedensten Aspekte kümmerten. Für die Regie war Barbara Lemkamp-Kroon verantwortlich, und die Gesamtleitung oblag Birgit Lorenz. In den Hauptrollen waren Magdalena Chmiel als Schneewittchen und Alea Kitschereiter als böse Königin zu sehen. Die Zwerge waren so passend besetzt, dass sie von links nach rechts immer kleiner wurden. Sie wurden gespielt von Jette Schwalenberg, Sonali Görtz, Marie Raulf, Neela Peeters, Liv De Jonghe, Zoe Van Lück und Nora De Jonghe.

Die Gesänge waren gut gelernt und alle sehr schön gemacht. Sie waren nicht zu lang, mit Ohrwurm- Melodien und eingängigen Texten. Viele Figuren hatten dabei die Chance, mit ihrem eigenen kleinen Song zu glänzen, bevor die Geschichte weiter ihren Lauf nahm. Aber ohnehin sparte die liebevoll gemachte Aufführung nicht mit charmanten Momenten. Ob es jetzt die verschiedenen Kinder waren, die als Spiegel auftraten und die Eitelkeit der Königin diskutierten, oder die als Tiere des Waldes verkleideten Knirpse: Zu jeder Zeit spürte man, dass hier richtig viel Zeit investiert worden war, um alles bestens zu gestalten.

Was man allerdings auch spüren konnte, war die einfach zu volle, warme und unbelüftete Bühne im Winnekendonker Pfarrheim. Etliche Eltern wunderten sich darüber, warum man nicht einfach statt zwei Vorstellungen an jedem Tag einfach eine große Vorführung in der öffentlichen Begegnungsstätte abgehalten hat.

Bei meist 110 verkauften Karten pro Vorstellung wäre mit den rund 220 Besuchern die Begegnungsstätte gut gefüllt gewesen. Zusätzlich hätten die Kinder dann nicht einen regelrechten Vorführ-Marathon abliefern müssen. Und gleichzeitig hätte man das Schauspiel auch besser genießen können.

Dies schmälerte aber natürlich nicht die Qualitäten des eigentlichen Singspiels, dessen Dialogtexte von Birgit Lorenz und deren Liedtexte sowie Musik von Dieter Lorenz stammten. Auch bei der 28. Vorführgeschichte des Kinderchores St. Urbanus konnte man richtiggehend staunen, was die Kleinen da auf die Beine gestellt haben.

Seit den Sommerferien wurde geprobt, um "Schneewittchen" so schön auf die Bühne zu bringen. Dafür trafen sich viele Eltern von jetzigen und ehemaligen Chorkindern in den Monaten. So gab es zahlreiche engagierte Helfer, die sich um die ganzen Requisiten, die Kostüme, Masken und die Näharbeiten kümmerten.

Nach der Aufführung trafen sich die stolzen Eltern und Chormitglieder noch zu etwas Kaffee und Kuchen. "Wir sind ganz begeistert, wie schön das alles geworden ist", war die einhellige Meinung der Anwesenden. Die zwischen fünf und 13 Jahre alten Akteure konnten zu Recht stolz auf das viele Lob sein, denn was sie zusammen mit den Erwachsenen auf die Beine gestellt haben, war einfach nur ganz große Märchenunterhaltung.

Quelle: RP