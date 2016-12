Ein 56-jähriger Grefrather ist an Heiligabend bei einem Unfall auf der Grefrather Landstraße ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann gegen kurz vor 19 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In einem Krankenhaus starb der 56-Jährige an seinen Verletzungen. Die Unfallstelle war am Abend zwei Stunden lang gesperrt.

Bei einem Unfall in Bedburg Hau starb am Samstag ein 23-Jähriger.

(sef)