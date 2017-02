Geldern: Mehr Komfort für Bus- und Bahn-Reisende

Bildschirme an Bahnhof, Busbahnhof und Markt liefern jetzt laufend aktuelle Fahrgastinformationen.

Auf einen Blick sollen die Reisenden an den Gelderner "Knotenpunkten" jetzt jederzeit erkennen, wie, wann und von wo aus sie per Bus und Bahn weiterkommen. An Bahnhof, Busbahnhof und an der Bushaltestelle am Marktplatz wurden Monitore installiert, über die laufend umfassende Fahrgastinformationen flimmern. Auf allen Bildschirmen werden die Fahrten des Niersexpress angezeigt. "So dass ich am Markt schon sehe: Ah, der RE 10 kommt in fünf Minuten", sagt Heinz-Theo Angenvoort vom Gelderner Verkehrsbetrieb.

Die Stadt hat sich lange um das neue Angebot bemüht. Installiert wurden die Bildschirme schon im Dezember, und es gab bereits Probebetriebe. Gestern nun wurde das System "scharfgeschaltet". Dank des Vorführeffektes können Fahrgäste aber auch heute noch mal eine Premiere erleben: Ausgerechnet der Monitor am Zugang zum Bahnhof blieb schwarz. Ein Kurzschluss; der Fehler soll heute behoben werden.

Besonders praktisch: Die elektronischen Tafeln liefern zu den Zügen "Echtzeit-Daten". Das heißt, Verspätungen werden direkt angezeigt. Wer aus dem Bus steigt, kann gleich erkennen, ob sich gegebenenfalls ein Sprint zum Bahnsteig lohnt. Für den Busverkehr sind die Echtzeit-Daten derzeit noch in Planung; da ist erstmal nur zu lesen, wann an welchem Bussteig die geplante Abfahrt ist. "Aber es ist ja hier am Bahnhof nicht so, dass wir bei den Bussen laufend Verspätungen haben", sagt Heinz-Theo Angenvoort.

Weiterer Effekt: Busfahrer haben die Chance, auf Verspätungen von ankommenden Zügen zu reagieren und an der Haltestelle ein paar Minuten länger zu warten, sofern der eigene Fahrplan das zulässt. Auch dazu laufen die Gespräche mit den Betreibern der Buslinien.

Für Menschen, die schlecht sehen oder lesen können, sind die Masten, an denen die Bildschirme befestigt sind, mit gelben Schaltern ausgerüstet. Auf Tastendruck werden die Fahrgastinformationen vorgelesen. Und bei besonderen Ereignissen - Sturm, Störungen auf der Stecke oder dergleichen - können beliebig Info-Texte dazu über die Monitore geschickt werden.

Die Installation des neuen Systems hat insgesamt mit allen Anlagen und Bauarbeiten rund 100.000 Euro gekostet. Davon zahlte rund 85.000 Euro der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

