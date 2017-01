später lesen Geldern Messe Gastro-Tek im Wunderland FOTO: N.N. FOTO: N.N. Teilen

Die Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie "Gastro-Tek" findet am 23. und 24. Januar in den Kalkarer Messehallen statt. Es geht nicht nur um Produkte und Dienstleistungen, sondern um grenzüberschreitendes Netzwerken. Die Messe soll zeigen, dass die Hotellerie- und Gastronomiebranche so einiges zu bieten hat. Profis wissen die Fachmesse auch wegen ihrer familiären Atmosphäre zu schätzen, die einmal mehr auf einer Fläche von 6000 Quadratmeter mit einer hochwertigen Auswahl an Produkten, Innovationen und Trends aufwartet.