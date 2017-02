Geldern: Messe Kalkar: Logistiker feiern Premiere

Erstmals findet in den Hallen auf dem Gelände des Wunderland Kalkar die Messe "Trans-Log-Intermodal" statt. Noch bis heute stellen mehr als 70 Aussteller ihre Produkte sowie Dienstleistungen vor und tauschen sich aus. Von Marc Cattelaens

Die Logistikbranche ist die Wirtschaftsmacht von nebenan. Rund 70 Milliarden Euro setzten Transportunternehmen in Nordrhein-Westfalen um - so viel Geld wird in keinem anderen Marktbereich erwirtschaftet. Insofern lag es für Wolfgang von der Linde, Event-Manager der Messe Kalkar, auf der Hand, der Branche eine große Messe zu widmen. Zur Premiere der "Trans-Log-Intermodal" reisten mehr als 70 Aussteller an. Noch bis heute präsentieren sie in den Hallen auf dem Gelände des Wunderland Kalkar ihre Produkte und Dienstleistungen.

Zur Messeeröffnung sprachen Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers, Freddy Heinzel als Honorarkonsul der Niederlande und Dr. Rüdiger Ostrowski vom Verband Spedition und Logistik NRW. Für Heinzel ist Logistik ein "Kernthema der Niederlande und ein zentraler Nerv in der Wertschöpfungskette". Deswegen ist es für ihn auch eine "gute Idee", die Trans-Log-Intermodal in Grenznähe zu veranstalten. "Ich hoffe, "dass die Messe noch mindestens zwei bis drei Jahre durchhält", sagte Heinzel. Rüdiger Ostrowski zeigte sich beeindruckt von der Zahl der Aussteller. "Es gehört Mut dazu, ein Pendant zu München als größter deutscher Messe auf diesem Gebiet zu schaffen", betont der Verbandschef.

Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers sagte in seiner Ansprache, dass die Messe ein wichtiges Marketing-Signal setze, zum Netzwerken einlade und ein bedeutender Branchen-Spiegel sei, weil sie Trends aufzeige. "Der Logistikstandort Nordrhein-Westfalen punktet mit herausragender Infrastruktur, hat das dichteste Straßennetz, das längste Schienennetz, die verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt und internationale Flughäfen", sagte Kuypers. Im Kreis Kleve arbeiten, so der Wirtschaftsförderer, im Bereich Logistik/Großhandel rund 7100 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, das seien 7,4 Prozent aller Beschäftigten. "Die ausgezeichneten Lagerqualitäten werden im beachtlichen Wachstum des Emmericher Hafens und in den Erweiterungen und Ansiedlungen von Firmen wie BLG in Emmerich und Medline in Kleve sichtbar. Für die Logistikqualitäten des Kreises Kleve stehen auch Kässbohrer Fahrzeugwerke, Vos Logistics Goch, Red Sun in Kevelaer und Herbrand 24", so Kuypers.

Auf einer Fläche zwischen Goch und Weeze wolle sich ein großer Logistiker ansiedeln, kündigte der Wirtschaftsförderer an, ohne Namen zu nennen. Auch in Emmerich am Rhein und Straelen seien Großflächen für Logistiker geplant.

Unter den Ausstellern waren einige Unternehmen aus der näheren Umgebung. So präsentierte sich etwa die Maks GmbH aus Uedem, die einen Komplettservice für Lkw, Wohnmobile, Landmaschinen, Baumaschinen und Spezialfahrzeuge, Busse und Transporter anbietet. Auf der Messe zeigte das Unternehmen unter anderem einen großen Kipplaster. "Wir konzentrieren uns hier auf Nutzfahrzeuge, die in der Region gebraucht werden, beispielsweise Baufahrzeuge und Zug- und Kippfahrzeuge für Erdbewegungen", erläutert Geschäftsführer Klaus Gerats. Firma Horlemann, ebenfalls aus Uedem, präsentiert IT-Lösungen für Speditionen. "Wir zeigen dem Fachpublikum Produktions- und Steuerungsprozesse, die im Gebäudemanagement und in der Lagerverwaltung eingesetzt werden können", sagte Gilbert Black aus dem Vertrieb.

