Wachtendonk: Michael-Schule braucht mehr Raum

Die genauen Zahlen der Schulprognose

Schuljahr 2017/18 Grundschule Wachtendonk insgesamt 172 Schüler: 41 in Klasse eins, 44 in Klasse zwei, 37 in Klasse drei, 50 in Klasse vier; Grundschule Wankum insgesamt 104 Schüler: 24 in Klasse eins, 29 in Klasse zwei, 27 in Klasse drei, 24 in Klasse vier.

Schuljahr 2018/19 Grundschule Wachtendonk insgesamt 174 Schüler: 54 in Klasse eins, 42 in Klasse zwei, 42 in Klasse drei, 36 in Klasse vier; Grundschule Wankum insgesamt 113 Schüler: 32 in Klasse eins, 26 in Klasse zwei, 28 in Klasse drei, 27 in Klasse vier.

Schuljahr 2019/20 Grundschule Wachtendonk insgesamt 173 Schüler: 37 in Klasse eins, 55 in Klasse zwei, 40 in Klasse drei, 41 in Klasse vier; Grundschule Wankum insgesamt 109 Schüler: 22 in Klasse eins, 34 in Klasse zwei, 25 in Klasse drei, 28 in Klasse vier.

Schuljahr 2020/21 Grundschule Wachtendonk 181 Schüler: 52 in Klasse eins, 38 in Klasse zwei, 52 in Klasse drei, 39 in Klasse vier; Grundschule Wankum insgesamt 114 Schüler: 32 in Klasse eins, 24 in Klasse zwei, 33 in Klasse drei, 25 in Klasse vier.