Geldern: Mit Amor ins Jubiläumsjahr

2017 ist das Jahr der Jubiläen im Kreis Kleve: Im April 1997 wurde vor 20 Jahren das Klever Museum Kurhaus eröffnet, der Freundeskreis wird in diesem Jahr 30. Von Matthias Grass

Der Zeichner, Maler und Grafiker Hendrik Goltzius galt zu Lebzeiten als brillant. Er durchbrach das Antwerpener Monopol auf dem niederländischen Grafikmarkt, schuf eigene Bilder und Grafiken nach großen Künstlern, die er schätzte. In der Sammlung Angerhausen hat das Klever Museum Kurhaus eine stattliche Zahl von Blättern des Niederländers, wie die Venus mit ihrem Sohn Cupido (Amor), der seine Pfeile in die Herzen der Menschen und Götter schießt, damit sie sich verlieben - auf Goltzius' Stich hält er seinen Pfeil über das Herz der Mutter, die eigentlich aufpassen wollte, wen der Junge denn so trifft . . .

Goltzius "Venus" von 1596 ist ein typisches Motiv des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Das Blatt gehört zur Reihe "Vier Göttinnen" und wird in der großen Herbstausstellung "Hendrik Goltzius: Ikone und Proteus" im Klever Museum Kurhaus zu sehen sein.

60 Werke des Niederländers hat das Museum in seinem Bestand, sie sollen noch mit weiteren Bildern aus anderen Museen erweitert werden und einen schönen Überblick über das Werk des barocken Künstlers geben. Sie werde auch zeigen, wie sich der Kupferstecher chamäleonartig Stile und Techniken großer Zeitgenossen zu eigen macht, macht Kurhaus-Kuratorin Valentina Vlasic auf die Ausstellung neugierig.

Eine Ausstellung, die ins Jahr der Jubiläen in Kleve passt: Der in der Nähe von Brüggen am Niederrhein 1558 geborene Goltzius starb vor 400 Jahren 1617 in Haarlem. Die von Vlasic kuratierte Ausstellung beendet mit einer historischen Schau, auf die die Klever Künstlerin Hildegard Weber mit einer Installation eingehen wird, das Jubiläumsjahr für die Stadt wie für das Museum und den Freundeskreis. Mit der großen Ausstellung wird auch die Sammlung Angerhausen, die mit ihren Stichen und Karten und Drucken ein wichtiger Pfeiler im Fundament des Museums Kurhaus ist, herausgehoben.

Museumsdirektor Prof. Harald Kunde freut sich jedenfalls auf ein Ausstellungsjahr 2017, das nach dem übervollen Programm 2016 mit sehr teuren Ausstellungen ebenso punktete, wie es für die Kosten kritisiert wurde, auch ein bisschen Zeit zum Luftholen lässt. Außerdem soll auch gefeiert werden: Am 7. Juli steht das Sommerfest des Freundeskreises auf dem Programm. Dann heißt es 20 Jahre Museum, 30 Jahre Freundeskreis. Das Museumsteam lädt dann zur "langen Nacht" ins Kurhaus ein.

Nach dem Ende der Wörner-Ausstellung läuft seit dem 17. Februar die Studio-Ausstellung der in Düsseldorf lebenden koreanischen Künstlerin Jongsuk Yoon. Ihr scheint mit scheinbar leichter Hand etwas fast Unmögliches zu gelingen: Sie verbindet europäische Maltradition mit asiatischer Formempfindung, ohne beide Welten einander anzugleichen, und lässt die Fremdheit zwischen ihnen bestehen, wie es im jüngst beim Kehrer-Verlag erschienenen Band heißt.

Gleichzeitig werden die Künstler der Region ihren Platz im Kurhaus haben: Der nächste Salon der Künstler ist eröffnet. Die Jury mit unter anderem Moyland-Direktorin Bettina Paust und Kurhausdirektor Harald Kunde hat getagt und die ausgewählt, die in die Hallen der Klever Kunst dürfen. Zu sehen sind die Werke in Kleve ebenfalls seit dem 17. Februar.

Mit der Sommerausstellung, die am 21. Mai eröffnet und bis September zu sehen ist, setzt Kunde die Tradition der Gruppenausstellungen fort, in denen Werke oder Künstler sich mit einem Thema auseinandersetzen. "Wir werden diskutieren, was Kunst gegen die Welt verrichten kann", sagt Kunde. "Inside Intensity" heißt die Schau, die mit Künstlerräumen locken und zeigen will, dass von der Kunst immer noch eine "schöpferische Intensität" ausgeht.

Quelle: RP