Issum: Mit "Ko & Ka" jeck im Bürgerhaus Issum

Um 19.11 Uhr war es so weit. Start der ersten Kappensitzung der Spielerschar in dieser Session. Die Karnevalisten im gut gefüllten Saal kamen prächtig in Stimmung. Gelungen war die Mischung aus Büttenreden, Liedern und Tänzen. Von Yvonne Theunissen

Unter dem Motto "Lachen, tanzen, singen - lässt das Herz erklingen" präsentierte die Spielerschar von "Ko & Ka" bei der ersten Kappensitzung ein fast fünfstündiges und kurzweiliges Programm in der Bürgerhalle. Los ging es um 19.11 Uhr mit karnevalistischer Musik von den "Rheinklängen" Issum unter der Leitung von Wolfgang Leenings. Nach Einzug des Elferrates und des Issumer Schweineprinzen "Pöksken" begrüßte Präsidentin Pia Rennen die Besucher: "Der Saal ist gut gefüllt, und es macht richtig Spaß, da durch zu ziehen."

Neben den Tänzen von gleich drei Funkengarden teilte sich das Programm gleichmäßig in kleine Happen Gesang und Büttenreden oder Sketche auf. Gleich zu Beginn präsentierten Franz Börder und Franz Lamers, die später auch noch mit ihrem Musikladen auf der Bühne standen, das Mottolied. Jutta Martens bot ein Schunkel-Medley im Petticoat, die bekannten "Sixties" sangen in Frack und Zylinder umgedichtete Schlager. Murphy Daniels wünschte sich als zupackendes Cowgirl "einen Cowboy zum Mann", und auch Heike Scholler Dahms und Sonja Pottbeckers sorgten mit ihrer Version von "Aber Dich gibt's nur einmal für mich" für viele Lacher. Fester Bestandteil der Sitzung ist das Stück auf Plattdeutsch, in diesem Jahr "Der Mantelstock".

Auch die Büttenredner hatten einiges zu bieten. Ko & Ka-Nachwuchs Maurice Hainke erzählte in "Mein Leben und ich" von seinen Erfahrungen als Teenager, Schüler und Sohn. Im Sketch "Der Fotograf" ging es um eine pikante Verwechslung. Achim Weggen erklärte in seinem Stück "Das Elite-Date" gleich vorweg, dass er sich zur intellektuellen Elite des Landes zähle. Ohne Spickzettel berichtete er mit viel Sprachwitz von seinen Erfahrungen mit Frauen. Ein Wiedersehen gab es auch mit den beiden Kaplänen Christoph Hendrix und Ralf Meyer alias Schlabber und Latz, die extra aus Damme und Greven angereist waren. Vize-Präsident Rainer Heymanns freute sich: "Ich finde es ganz wunderbar bemerkenswert, dass die beiden sich noch immer die Zeit nehmen, um mit uns auf der Bühne zu stehen." Stilecht erfolgte der Auszug der Geistlichen zu Glockengeläut.

Im Stück "Hamse schon gehört" verbreiteten Issumer Damen den neuesten Klatsch. Die Issumer Hühner tanzten in selbst gefertigten Kostümen, die aussahen, als würden sie auf den Schultern von Zwergen sitzen. Brigitte Viefers packte in ihrer Büttenrede "Hauptsache gesund" ein heißes Eisen an: die Darmspiegelung. Pia Rennen berichtete von einer gewonnenen Kreuzfahrt auf der Aida Pasta: "Es war so eng, ich glaube, der Erfinder der Innenkabine hat auch die Leggins erfunden." Als letzter Büttenredner unterhielt sich Hans-Willi Leenings mit Tante Käthe über die gute alte Zeit und seine Eheprobleme. So schenkte er seiner Gattin 41 schön verpackte Snickers, diese hatte sich aber Sneaker in Größe 41 gewünscht. Weit nach 23 Uhr sorgten die Herren von "Musik ist Trumpf" noch einmal für Stimmung, ehe alle Akteure zum Finale auf die Bühne kamen.

