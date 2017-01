Geldern: Mit Wilhelm Schlote das Kalenderblatt zeichnen

Der Rotary-Club Kleve Schloss Moyland lädt 24 Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Kleve zu einem Workshop am 25. Februar mit dem bekannten Buntstiftkünstler ein. Bewerbungsschluss: 3. Februar. Von Julia Lörcks

Punkt, Punkt, Komma, Strich - fertig ist das Mondgesicht. So oder so ähnlich könnte es am Samstag, 25. Februar, im Museum Kurhaus Kleve ablaufen, wenn dort Bleistiftkünstler Wilhelm Schlote zu Gast sein wird. In einem Workshop in der Wunderkammer des Hauses möchte er mit Kindern und Jugendlichen das neue Rotary-Adventskalenderblatt der Clubs Kleve Schloss Moyland, Geldern und Kevelaer gestalten. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich bis zum 27. Januar beim Rotary Club Kleve Schloss Moyland melden, die eigentliche Bewerbung muss spätestens eine Woche später beim Service-Club eingehen. Dazu später mehr.

Die Idee zu dem neuen Workshop hatte der Rotary-Club Kleve Schloss Moyland. Seit vier Jahren gibt er mit den Clubs aus Geldern und Kevelaer den Adventskalender für den guten Zweck heraus. Mit Erfolg: Die jährlich 4000 Exemplare, die zu einem Preis von zehn Euro pro Stück verkauft werden, sind meist innerhalb von einer Woche vergriffen. 2016 kamen dadurch 32.000 Euro für soziale Projekte zusammen, über die Jahre hinweg gesehen waren es mehr als 100.000 Euro. "Da es sich aber um eine gemeinnützige Lotterie handelt, können wir die Stückzahl nicht erhöhen", sagt Heinz Roloefs bei der Vorstellung des Programms am Freitag im Kurhaus. "Um den Kalender trotzdem weiterzuentwickeln, haben wir uns überlegt, diesmal Kinder und Jugendliche einzubeziehen", ergänzt Clubmitglied Hans Vlaskamp.

Genauer gesagt erhalten 24 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren aus dem Kreis Kleve die Möglichkeit, einen Nachmittag lang mit Wilhelm Schlote und den beiden Museumspädagoginnen Monika Buchen und Klara Heimbach Hand in Hand zu arbeiten. "Beginn des Workshops ist um 12.45 Uhr mit einer kleinen Einführung und einem Imbiss. Um 14 Uhr fängt dann der eigentliche Workshop an, der etwa bis 16.30 Uhr dauern wird", so beschreibt Vlaskamp den Ablauf des Workshops im Kurhaus.

Inhaltlich sollen dabei Motive für den Adventskalender 2017 gestaltet werden. "Motive, die typisch für die Region sind", erklärt Vlaskamp und ermuntert die Interessierten, sich vorab Gedanken über die sogenannten Mosaiksteinchen zu machen. Kosten entstehen den Teilnehmern übrigens nicht. "Das übernimmt der Rotary-Club", sagt Valentina Vlasic, die sich sehr über den Workshop freut. Denn dadurch käme der deutsche Zeichner, Cartoonist, Plakatkünstler, Kinderbuchautor und Karikaturist erstmals ins Kurhaus. "Und vielleicht gehört unser Museum dann auch mal zu seinen Motiven."

Mit dem Workshop schlägt der Rotary-Club Schloss Moyland Kleve übrigens zwei Fliegen mit einer Klappe. Die jungen Teilnehmer kommen nicht nur in den Genuss, einen bekannten Künstler kennen zu lernen und mit ihm kreativ zu arbeiten. Sie tun gleichzeitig auch etwas Gutes. "Das ist ein doppelter Gewinn", sagt Roeloefs. Denn die reinen Erlöse des Projekts fließen zu 100 Prozent in soziale Zwecke.

2016 wurde das Geld zum Beispiel an die Tafeln im Raum Kleve, an das Deutsche Rote Kreuz, an den Sportverein DJK Kleve für Flüchtlinge und Studierende, die gerne Sport machen möchten, an eine Palliativstation für Kinder in Geldern und an die Benin-Hilfe in Kevelaer verteilt.

Info: Kinder und Jugendliche, die gerne an dem Workshop teilnehmen möchten, können sich per E-Mail (rc-adventskalender@gmx.de) an den Rotary-Club wenden.

Quelle: RP