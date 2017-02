Geldern: Neue Drachentochter kommt aus Pont

"Powerfrau" Hildegard Naß bekam gestern Besuch von ersten Gratulanten. Stolz und Freude. Die begehrte Trophäe von Rheinischer Post, Kinderkarnevalskomitee und Sparkasse Krefeld wird am Altweibertag offiziell übergeben. Von Michael Klatt

Gerd Lange, Ehrenpräsident des Kinderkarnevalskomitees Geldern (KKG), brachte es mal wieder kurz und bündig auf den Punkt: "Pont steht für Power, und Hildegard Naß ist eine Powerfrau." Eine, die ihre Energie schon lange auch für andere einsetzt. Die Jury-Mitglieder kürten die 66-Jährige deshalb zur 32. Drachentochter. Gestern machte sich eine Delegation aus KKG und Rheinischer Post auf den Weg, um der neuen Draak-Preisträgerin in aller Form zu gratulieren.

Als Hildegard Naß von Lange unmittelbar nach der Entscheidung angerufen wurde, hielt sie zunächst ihren Mann für den Adressaten. "Ich dachte, die wollten was mit meinem Heinz wegen des Bürgerhauses besprechen." Als Lange dann den wahren Grund seines Telefonats verriet, hörte er vom anderen Ende der Leitung so was wie "Hilfe, ich bin fertig." Seine Frau habe sich erst mal ein bisschen auf dem Sofa ausruhen müssen, berichtete Heinz Naß. Als dann der von ihm informierte, nebenan wohnende Sohn mit einem "Das ist toll" in die Wohnung spaziert kam, da war Hildegard Naß froh. "Das ist eine große Ehre für mich. Die habe ich gar nicht verdient", äußerte sich die Ponterin gestern.

Und erntete heftigen Widerspruch von der Gruppe, die sich im Haus der Preisträgerin eingefunden hatte. "Ich kenne keinen warmherzigeren Menschen, der jeden so nimmt, wie er ist", sagte Elisabeth Behrendt. Sie hatte im Namen eines großen Freundes- und Bekanntenkreises die Bewerbung an die Draak-Jury geschickt. Hildegard Naß zeichne sich seit Jahrzehnten aus, schrieb sie. Sie beeinflusse das Geschehen in und um Pont maßgeblich. Lang ist die Liste der Aktivitäten der neuen Draak-Tochter. Die Brasilienhilfe, den Kartoffelmarkt, den Schuffelclub, das Ponter Pädchen, die Reaktivierung der Gaststätte "Zum Lünbebörger" - all das habe sie alleine oder mit anderen angestoßen, "zum Wohle der Menschen in unserem Dorf". Alles in allem eine "tolle Frau". Der Kirchenchor, die katholische Frauengemeinschaft und die Landfrauen sind weitere Gebiete, bei denen sich Hildegard Naß einbringt.

Auch gehört sie zu den sechs Ponterinnen, die beim "Lady-Treff" einmal im Monat das Dorfgeschehen besprechen. Helga Liepin, Draak-Preisträgerin von 2001, zählt ebenfalls zu dieser Runde. Sie nickte bestätigend mit dem Kopf, als Elisabeth Behrendt die Verdienste von Hildegard Naß um das Vereinsleben und die funktionierende Dorfgemeinschaft lobte. "Der zweite Drache, der nach Pont geht. Und hier gehört er ja auch hin", spielte Helga Liepin auf die Gelderner Historie an.

Dieser Blick weit zurück ins Mittelalter rief prompt Gerd Lange als Sänger auf den Plan. "Gelre, Gelre, Gelre" stimmte er das Drachenlied im Dreivierteltakt an. Da schaltete die kleine Runde direkt in den Schunkelmodus. Mit Sekt, Bier, Orangensaft und Wasser wurde auf die neue Drachentochter angestoßen. KKG-Präsidentin Christiane Plaumann hatte in einer kleinen Schatulle den Draak-Anhänger dabei. "Ein Schmuckstück für das Schmuckstück", kommentierte Lange.

Ansehen durfte sich Hildegard Naß ihre Auszeichnung schon mal. Offiziell in Empfang nimmt sie den Orden am Altweibertag, 23. Februar. Dann veranstalten KKG Geldern, Sparkasse Krefeld und Rheinische Post die feierliche Übergabe. An diesem Vormittag gibt es für die Ponterin nicht nur ein Goldkettchen mit dem kleinen künstlerischen Drachenkopf, sondern auch noch 500 Euro für einen karitativen Zweck von der Sparkasse Krefeld obendrauf.

Es dürfte dann wieder voll werden im Anton-Roeffs-Saal der Sparkasse am Gelderner Markt. Die Ponter Delegation wird unter anderem auch manche Mitglieder der Familie Naß umfassen. Schließlich ist die neue Draak-Trägerin Mutter zweier Söhne und vierfache Großmutter.

