Geldern Neue Kurse der Kreismusikschule nach den Ferien 2017-07-04

Seit vielen Jahren bietet die Kreismusikschule Kurse zur Musikalischen Früherziehung (MFE) unter Leitung qualifizierter Musikpädagogen an. Musik erfahren und erleben, singen, tanzen und Musizieren: So lassen sich zusammengefasst die Inhalte umschreiben. Angesprochen sind Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren. Nach den Sommerferien beginnen neue Kurse in vielen Kindergärten und in den Räumen der Kreismusikschule. In Kleve findet der Kurs mittwochs um 15 Uhr statt. In Goch, am Leeger-Weezer-Weg 3, läuft der Kurs montags um 14 Uhr. Musizieren auf Orff-Instrumenten, Gesang, Tanzspiele, szenische Darstellungen und improvisierte Bewegung zu Musik stehen im Mittelpunkt der Kurse. Durch eigenes Ausprobieren lernen die Kinder in der Musikalischen Früherziehung die wichtigsten Musikinstrumente kennen. Der Unterricht findet einmal wöchentlich statt, die Kosten betragen 24 Euro im Monat.