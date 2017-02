Geldern: Neue Taxi-Bus-Linie für Ortschaften

Die Menschen in Hartefeld, Vernum und Pont sollen im Stundentakt bequem zueinander und in die Innenstadt kommen. Im Sommer startet die neue Stadtlinie. Die Fahrzeuge fahren nur auf vorherige telefonische Anfrage. Von Sina Zehrfeld

Die neue "Stadtlinie 10" soll die Ortschaften Hartefeld, Vernum und Pont miteinander und mit der Innenstadt verbinden. Das Angebot wird zum 1. August 2017 eingeführt.

Technisch gesehen handelt es sich um ein weiteres Taxi-Bus-Angebot. Das heißt, die Fahrzeuge - je nach Nachfrage werden normale Autos oder achtsitzige Kleinbusse genutzt - fahren zu festgelegten Zeiten ausschließlich Haltepunkte auf dem vorgezeichneten Linienweg an. Sie drehen aber nicht durchgängig ihre Runden, wie ein normaler Linienbus, sondern sie starten nur auf telefonische Anfrage.

Wer an einem Haltepunkt abgeholt werden will, muss sich bis spätestens eine halbe Stunde vor der Zeit, die für diesen Haltepunkt im Fahrplan steht, telefonisch anmelden und dann auch pünktlich an der Haltestelle stehen. Nach und nach sammelt das Fahrzeug so alle Gäste ein, die es zur jeweiligen Tour angefragt haben.

Davon abgesehen "klebt" der Taxi-Bus aber nicht am Linienweg. Wenn es keine weiteren Mitfahrer gibt, die auf der Strecke warten, fährt er einfach auf dem schnellsten Weg zum Zielort. Dieser wiederum muss natürlich ebenfalls auf dem Linienweg liegen.

Konkret heißt das: Wenn ein Fahrgast von Hartefeld aus zum Bahnhof will, dann werden die Orte Vernum und Pont nur dann angefahren, wenn dort Fahrgäste zusteigen wollen. Und dann auch nur die jeweiligen Haltepunkte, an denen die angekündigten Gäste warten. Ansonsten geht es auf direktem Wege in die Gelderner Innenstadt.

Komfortabel für die Nutzer ist es, dass es ein enges Netz von Zustiegsmöglichkeiten geben dürfte. Denn die Haltepunkte würden lediglich aus einer markanten Kennzeichnung im Straßenraum bestehen. Die Abfahrtszeiten werden voraussichtlich im Stundentakt geplant.

Die neue Stadtlinie SL 10 soll zunächst für eine zweijährige Pilotphase eingeführt werden. Die Politik hat all das im Rats-Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing beschlossen. Dabei waren die Parteien sich einig, dass man so ein Nahverkehrsangebot für die Ortschaften schaffen wollte. Trotzdem hat die SPD gegen den Plan gestimmt, denn: Die Taxi-Busse sind nicht barrierefrei. Die SPD forderte, dass nach Vorbild des "Gelderschen" ein barrierefreier Kleinbus für die Linie genutzt wird.

Das würde aber nach der Berechnung der Stadtverwaltung bis zu 150.000 Euro für die zweijährige Testphase kosten. Für die jetzt geplante Einführung der Taxi-Bus-Linie rechnet man mit etwa 57.000 Euro für den gleichen Zeitraum.

Zudem seien die barrierefreien Fahrzeuge derzeit kaum als Gebrauchtwagen zu bekommen, sagte Heinz-Theo Angenvoort von der Stadt Geldern. Und bei den nicht barrierefreien Wagen könnte zumindest der Fahrer helfen. Fahrgäste, die mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs sind, könnten das schon beim Anruf klarmachen. Er appellierte an die Politiker, erst einmal "die Politik der kleinen Schritte" zu wagen, etwas auszuprobieren und Erfahrungswerte zu sammeln. Die gleiche Botschaft richtete er an die Grünen. Die kritisierten nämlich, dass das Krankenhaus nicht direkt angebunden ist. Laut Gutachten zur Planung wäre das aber auch nicht praktikabel.

