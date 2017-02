Wachtendonk: Neues Wohnen in Wachtendonk

Vom Planungsausschuss sind einige Areale in den beiden Gemeindeteilen als mögliche Baugebiete diskutiert worden. Das Thema wurde in der Zukunftswerkstatt behandelt. Von Michael Klatt

Etwas mehr als 8200 Menschen wohnen in der Gemeinde Wachtendonk. Zusätzlicher Platz für Wohnraum bietet sich in beiden Gemeindeteilen in einigen Flächen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses deutlich. Die CDU-Fraktion hatte das Thema mit mehreren Anträgen als Teilergebnisse der Zukunftswerkstatt "Wohnen" auf die Tagesordnung gebracht.

Laut Franz-Josef Draack, der die einzelnen Punkte der CDU-Initiative erläuterte, ergibt sich in Wachtendonk eine "einmalige Chance für ein ortsnahes Wohngebiet" im Areal zwischen Achter de Stadt, Steindeich, L 140 und der Nette. Denn dort sind große Bereiche aus dem Überschwemmungsgebiet herausgenommen worden. Deshalb kann dort ein Bebauungsplan aufgestellt werden. In einer Skizze hat die CDU 40 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern und 60 Doppelhaushälften beziehungsweise Einfamilienhäuser eingezeichnet. Der Ausschuss war einstimmig dafür, dieses Projekt weiter zu verfolgen und dabei auch die Niersaue einzubeziehen.

In Wankum besteht aus Sicht der CDU die Möglichkeit, am Weg "Auf dem Ostkamp" zusammenhängende Wohnbebauung zu realisieren. Laut Draack könnten die alten Scheunen dort durch sechs Doppelhaushälften ersetzt werden. Der Ausschuss billigte das. Als erster Schritt soll mit den Grundeigentümern geredet werden.

Städtebauliches Entwicklungspotenzial im historischen Ortskern sieht die CDU im Karree Mühlenstraße, An de Schanz, Endepoel und Weinstraße. Hier soll ein Städteplaner einbezogen werden. Die 20.000 Euro im Haushalt für diesen Zweck wurden vom Ausschuss einhellig befürwortet. 30 öffentliche und 20 private Parkplätze hält die CDU in diesem Viereck für möglich. Peter Runge (SPD) ist skeptisch. Er vermutet, dass die Anwohner davon nicht begeistert wären. "Wir haben genug Parkplätze in Wachtendonk", sagte der Sozialdemokrat - und rief den Widerspruch der CDU hervor.

Ebenso kontrovers wurde diskutiert, als es um mögliche Parkplätze auf dem Mühlenwall ging. "Wir haben ein Parkplatz-Problem", so CDU-Fraktionsvorsitzender Joachim Oomen. Man müsse nach Lösungen suchen. "Nicht darüber nachzudenken, wäre schädlich für die Entwicklung des Ortskerns." Bruno Jöbkes (Bündnis 90/Grüne) forderte hingegen, diese Parkplatzpläne nicht weiter zu verfolgen. Sein Parteikollege Dirk Ernst wies auf die Enge und auf unübersichtliche Ecken hin. Schon jetzt sei auf dem Mühlenwall Begegnungsverkehr kaum möglich. "Kommen Parkplätze dort hin, verdoppelt sich der Verkehr." Bürgermeister Aengenendt berichtete von Gesprächen mit den zuständigen Behörden: "Polizei und Straßenverkehrsbehörde sind nicht glücklich, sehen aber die Not." Bei drei Gegenstimmen empfahl der Ausschuss, zunächst den Ablauf der Zweckbindungsfrist - etwa zwei Jahre - abzuwarten und dann dieses Thema wieder aufzugreifen.

Einigkeit herrschte wiederum über den Vorschlag der CDU, Kaufinteressenten von Immobilien im historischen Ortskern eine Erstberatung durch Architekten zu ermöglichen. Dafür sollen 5000 Euro in den Haushalt 2017 eingestellt werden. "Als Test, um den Ortskern fit zu kriegen", so Oomen. Jöbkes fand an der Idee vor allem gut, dass die Beratungsergebnisse dokumentiert und so auch Interessenten zugänglich gemacht werden sollen.

Quelle: RP