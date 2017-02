später lesen Wachtendonk Ökumenische Nacht lässt Kirchen einmal anders erleben Teilen

Twittern





2017-02-06T18:42+0100 2017-02-07T00:00+0100

Alle drei Jahre findet die ökumenische Nacht der evangelischen und katholischen Kirchen in Wachtendonk, Wankum und Herongen statt. Im Reformationsjahr lautete das Thema "Kirche im Wandel". Bereits am Nachmittag hatten sich rund 65 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren in der Jona-Kirche in Wachtendonk eingefunden, um an einer spielerischen Spurensuche unter dem Titel "Mit Gott wandeln" teilzunehmen. An verschiedenen Stationen in der Jona- Kirche und in der Kirche St. Michael mussten Aufgaben wie das Erraten von Heiligen bewältigt werden. Organisiert wurde die Spurensuche von den Damen des katholischen Familiengottesdienstkreises und den Jona-Kids unter der Leitung von Ruth Rudolph. Organisatorin Elke Goetzens erläuterte: "Wir wollten den Kindern ermöglichen, Kirche einmal anders zu erleben. Dass Kirche nicht immer mit Beten zu tun hat." Doris Waerdt ergänzte: "Und wir wollten Kirchentüren öffnen."