Issum: Ölgemälde, die wie Fotografien wirken

Im His-Törchen in Issum ist eine neue Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel "Sichtweisen" zeigt der Niederländer Mannes Kroes seine Werke. Fotorealismus nimmt Besucher gefangen. Dazu Skulpturen. Von Dana Gossens

Die Bilder waren so realistisch, dass es hätten Fotografien sein können. In Issum eröffnete am Sonntag eine Ausstellung des Künstlers Mannes Kroes mit dem Titel "Sichtweisen". Das Hauptaugenmerk lag auf den Gemälden des Niederländers. Man musste schon zweimal hinschauen, bis man erkannte, dass es sich um Ölgemälde handelte.

Schöne Naturlandschaften und die verschiedensten Stillleben faszinierten die Besucher. Kroes überzeugte mit Genauigkeit und harmonischer Farbenvielfalt. Und das, obwohl er bis zu seinem 58. Lebensjahr nie einen Pinsel zur Hand genommen hatte. "Angefangen habe ich mit Skulpturen", erzählte Mannes Kroes. "Dann wollte ich gerne etwas Realistisches machen, und so hat es dann angefangen."

Er findet, dass es sehr interessant ist, Kunst realistisch darzustellen. "Jedes Bild ist dadurch anders, und auch nach 15 Jahren ist es immer wieder spannend." Fotorealismus nennt man diese Art von Kunst. Kroes braucht für ein Bild um die drei bis vier Wochen. Als Inspiration nimmt er alles, was ihm im Alltag auffällt. "Ich würde nie darauf kommen, aus einer zerbrochenen Glühbirne ein Bild zu machen", staunt Besucherin Carola Düngen und bezieht sich dabei auf eines der Gemälde, das trotz der Schlichtheit sehr aussagekräftig ist. Sie findet es super. "Die Bilder gefallen mir am besten. Und dieser Gegensatz ist toll. Die Bilder sind so realistisch, und dann stehen dort die abstrakten Skulpturen."

Wolfgang Posten ist ebenfalls von der Ausstellung angetan. "Es ist eine schöne Ausstellung, es steckt viel Arbeit dahinter", lobt er die Arbeit von Mannes Kroes. "Fotorealismus ist etwas, das viele Leute anspricht, aber natürlich gibt es auch noch andere Malstile, die interessant sein können."

Jutta Kroes ist die Frau des Künstlers und steht voll und ganz hinter der Arbeit ihres Mannes. "Am besten sind die Bilder mit Glas, das kann er so unglaublich gut." Man habe das Gefühl, man könne durch das Glas hindurchsehen. "Die Lichtwirkungen sind unglaublich. Das Licht gibt so viele verschiedene Farben und Reflexionen, die er einfängt."

Sie denkt, dass die Menschen mit den Skulpturen eher weniger anfangen können. "Das ist wirklich schade. Man kann sie anfassen und fühlen. Viele sehen nur die Farben der Bilder und denken weniger an die Skulpturen."

Bei seinen Skulpturen bedient Kroes sich verschiedener Materialen wie Holz und Stein. Dann sägt und formt der Künstler auch selber, um die Skulptur zu erhalten, die er möchte. Viel Zeit und Arbeit steckt hinter den Werken des Künstlers. Es ist seine Passion, die ihm die Geduld und Kreativität gibt.

Bei der Ausstellungseröffnung herrschte reger Betrieb und große Begeisterung. Egal, ob auf den Gemälden einfach nur ein paar Tomaten abgebildet waren oder ganze Schneelandschaften, jedes einzelne Bild überzeugte mit Individualität und Realismus.

Die Ausstellung ist im His-Törchen in Issum zu bewundern und ist noch bis zum 19. März für interessierte Besucher geöffnet.

Quelle: RP