Issum: Oermter Sticheleien gegen die Nachbarn

Während der Karnevalssitzung im Bürgerhaus wurden Sevelener und Issumer liebevoll auf den Arm genommen. Tänze sowie "Stinas Nacht" samt Stammtychor waren Höhepunkte des Vier-Stunden-Programms. Von Anne Klatt

Dass der Karneval auch in den Ortschaften Oermten und Großholthuysen zuhause ist, zeigte am Wochenende die St.-Sebastianus-Bruderschaft. Sie lud die Narren zu einer knapp vierstündigen Kappensitzung in den Bürgersaal Sevelen ein. Bereits bei der Begrüßung versprach Peter Fronhoffs, einer der vier Moderatoren des Abends, dass "viele aktive Karnevalisten in den Startlöchern stehen", um das Publikum in Karnevalsstimmung zu bringen. Doch bevor es losging, hielten der Elferrat, bestehend aus der Nachbarschaft Oermten-Mitte, und das Prinzenpaar Silke I. und Dietmar I. Bär Einzug. Silke I. setzt mit ihrem Amt eine Familientradition fort, waren doch bereits die Großeltern 1973 und später auch die Eltern als Prinzenpaar im Karneval aktiv.

Als erster Programmpunkt standen die Rheurdter Regimentstöchter auf der Bühne. Die fünf Funkenmariechen zeigten ihre Choreographie, die sie mit Trainerin Andrea Witzdam im vergangenen Jahr einstudiert haben. Anschließend gab es für Zeremonienmeister Franz Genender einen Karnevalsorden zu Ehren seines langjährigen Engagements für den Oermter Karneval. Im Sketch "Wenn ich nicht auf der Bühne wär'" demonstrierten acht Damen, dass das richtige Timing bei der Traumjobwahl eine recht wichtige Rolle spielt.

Eine Extraportion Glitzer verpassten die jungen Akrobatinnen der Chili Chicks Aldekerk der Kappensitzung. Bei ihrem Debütauftritt ließen die Mädchen sich auch nicht durch die etwas zu niedrige Deckenhöhe des Bürgersaals beeinflussen: Hebefiguren, Radschläge, Brücken - die Show entzückte die Zuschauer.

Als eines der Highlights des Abends kündigte Peter Fronhoffs "Stinas Nacht" an, die Show, in der Ina Müllers große Schwester Stina, verkörpert durch Rita Ingendahl, gemeinsam mit dem Stammtychor der Bruderschaft mit ihren Gästen das Tagesgeschehen und aktuellen Stoff aus Oermten durchgeht. Neckereien auf Kosten einzelner Mitoermter und natürlich Sticheleien gegen Sevelen und Issum inklusive. Zum Abschluss sangen die Herren des Stammtychores gemeinsam mit dem Publikum die Ortshymne "Gott muss ein Oermter sein".

Der traditionelle Ehrentanz, an dem alle ehemaligen Prinzenpaare teilnahmen, läutete die zweite Hälfte der Kappensitzung ein. Die war dank der Ladysneid Auwel-Holt und der Hexenland Chicas voll in der Hand der Tänzerinnen. Und natürlich wurden auch hier die Lachmuskeln gefordert: In ihrem Sketch "A New Star is Born" lieferten die Karnevalisten um Moderator Andre Born Einblicke in die Welt von Carolin Kebekus, Andreas Gabalier und Ingo Appelt.

Umbauphasen und Pausen zwischen den Punkten nutzten die Jecken im Saal gerne für Schunkelphasen, was die Feierlaune immer weiter steigerte.

Quelle: RP