Geldern: Per Fiets den Niederrhein erkunden

Geführte Radwanderungen rund um Geldern und in die Landeshauptstadt

Die Unerschrockenen unter den Fietsern, denen schlechteres Wetter nun überhaupt nichts ausmacht, können es gar nicht erwarten, um mit Gleichgesinnten zu längeren Fahrradtouren aufzubrechen. Am Wochenende gibt es geführte Touren rund um Geldern und in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf, die der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) organisiert.

Die nächste Radtour des ADFC findet am Samstag, 6. Mai, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am "Drachenbrunnen" auf dem Marktplatz in Geldern. Die Tour führt vom Gelderner Marktplatz über Veert, Lüllingen, Twisteden, Reindersmeer, Wemb, Keylaer (Einkehr in Landcafé "KücheLife"), Kevelaer und Veert zurück nach Geldern. Die Strecke ist etwa 45 Kilometer lang. Bei nicht so guter Witterung kann die Route auch verkürzt werden. Die Teilnahme ist kostenlos, erfolgt auf eigenes Risiko, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Gäste sind willkommen. Man muss kein ADFC-Mitglied sein.

Am Sonntag, 7. Mai, steht die erste Tagestour des Jahres auf dem Programm. Im Rahmen einer Sternfahrt fahren viele ADFC-Gruppen nach Düsseldorf. Dort gibt es eine Rundfahrt durch Düsseldorf im Rahmen einer Demonstration unter dem Motto "Fahrrad wählen". Abfahrt ist um 9 Uhr am Drachenbrunnen am Gelderner Marktplatz. Es wird mit einer zügigeren Geschwindigkeit von etwa 19 Kilometern pro Stunde gefahren. Die Gesamtstrecke bis Düsseldorf ist etwa 65 Kilometer. Für die Rundfahrt durch Düsseldorf sollte man dann weitere rund 18 Kilometer einrechnen, diese werden aber in gemütlicher Geschwindigkeit geradelt.

Für die Rückfahrt nach Geldern ergeben sich mehrere Alternativen. So kann man zum Beispiel mit dem Niersexpress stündlich ab Düsseldorf nach Geldern fahren.

Quelle: RP