Gelderland: Polizei ermittelt nach mehreren Unfallfluchten

Mehrere Unfallfluchten hat die Kreispolizeibehörde Kleve gestern aus dem Gelderland gemeldet.

In Geldern beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 17.30 und 18 Uhr am Harttor einen grauen Ford Mondeo an der linken Seite. Der Ford war auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. In Aldekerk beschädigte am Freitag zwischen 7.50 und 16.10 Uhr ein Autofahrer an der Marktstraße einen schwarzen Audi A1 an der linken Seite. Der Audi war auf einem Parkplatz vor einem Geldinstitut abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. In Straelen auf der Maasstraße beschädigte ein Unbekannter zwischen Montag, 6. Februar, 17 Uhr, und Dienstag, 7. Februar, 6.30 Uhr, eine Baustellenampel. Die Ampel stand aus Richtung Arcener Straße etwa einen Kilometer vor der Dammerbrucher Straße. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zu allen Fällen unter Telefon 02831 1250.

Quelle: RP