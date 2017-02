Issum: Prominenz und Panne bei Issums Zug

18 Gruppen beim Rüseldensdagszug sorgten für einen farbenfrohen Abschluss des Karnevals im Altbierdorf. Die Chaos-Clique aus Veen musste allerdings zittern. Der Strom war weg. Kurzfristige Hilfe nahte. Teilnahme gerettet. Von Bianca Mokwa

Während die Zuglok mit fröhlichen Helau-Rufen von den wartenden Issumern begrüßt wurden, musste andere um ihre Teilnahme beim Rüseldensdagszug noch bangen. Die Veener, bekannt für ihre großen Wagen, waren ohne Strom. Ironischerweise hatten sie drei Windräder(-attrappen) auf den Wagen gebaut. "Die Skyline von Veen" sagte Marlies Hegmann. "100 Prozent Dorfmoment" hatte sich die Chaos-Clique als Motto ausgesucht. Die Veener sind Improvisationstalente und wissen sich zu helfen. Vor zwei Jahren hatten sie einen Platten, nun die Sache mit dem Strom. Aus Veen wurde ein Ersatz-Aggregat beschafft, und um 14.35 Uhr kam das erlösende "Abfahrt".

Nicht zuletzt dem Zugleiter Gerhard Jungbluth ist es zu verdanken, dass die Veener aufschließen konnten und nicht schmerzlich vermisst wurden. Sie reihten sich ein in eine bunte Schar von Wagen. Das Unmögliche möglich machte Salon Haarmonie. Dort feierten Engelchen und Teufelchen vereint. "Frischen Fisch" versprach der Freundeskreis Aengenesch, warf dann aber zum Glück doch reichlich Bonbons und Chips. "Mähen hin, mähen her, Kunstrasen muss her!" forderten die als Zwerge verkleideten Mitglieder des Issumer SV. "Den Trecker fährt Bürgermeister Clemens Brüx", berichtete Zugleiter Jungbluth. Noch mehr Prominenz gab es auf dem Wagen der Fleuth Jonges. "Der älteste müsste Gerd Lange sein", sagte Frank Gubela mit Blick auf die Wagenbesetzung. Besser bekannt ist Gubela als Büttenredner "Quapp". Gerd Lange erwies sich für seine Gruppe als Pannenhelfer, vermittelte den Wagen des VVK, so dass die fußballverrückte Truppe als "Verein der Vussballfreunde Köln" zog. Der Rechtschreibfehler ist Absicht, wegen VVK. Jüngstes Mitglieder der munteren Truppe war der vierjährige Jalon. Viele Kinder, als Cowboy und Indianer verkleidet, begleiteten den Wagen des TV Issum.

Als Supermarios und Prinzessinnen zogen die jungen Leute der DLRG Issum-Sevelen. "Alle Trümpfe in der Hand" war das Motto des "Flohmarkts". Spielkarten, aber auch weiße Kaninchen und die Figur des Hutmachers in Johnny-Depp-Manier liefen beim Freundeskreis Wiesenweg mit. Erstmals dabei war Familie Kroll mit einem eigenen, kleinen Wagen. Klein, aber fein, war auch die Bürgerinitiative "Glasfaser für Issum" unterwegs. Die Bruderschaften liefen als grüne Raupen im Zug mit, die Ziethen-Reiter als grüne Frösche.

Issums Prinz Pöksken war zur Sicherheit regenfest verpackt. Begleitet wurde er von orange-perückten und bunt bestrumpften Pippi Langstrümpfen. Die Funken sorgten für Glamour. Im ganzen also ein Zug mit glücklichem Ende, Pannenhelfern und feierfreudigen Narren.

