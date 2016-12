später lesen Ruwel-Werke in Geldern Gestank durch Großbrand zog bis Dinslaken und Bottrop FOTO: Arnulf Stoffel Teilen

In den Ruwel-Werken in Geldern am Niederrhein ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Der Brand richtete im neuen Werk 2 des Leiterplatten-Herstellers erheblichen Schaden an. Verletzt wurde niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag.