Ein Feuer hat im neuen Werk 2 der Firma Ruwel in Geldern großen Schaden angerichtet. Fotos aus dem Inneren der Halle zeigen Chaos und Zerstörung. Die Löscharbeiten dauerten über acht Stunden. Trotzdem soll die Produktion dort weitergehen.

Eine Tür führt ins Nichts, in der Gebäudefassade klafft ein Loch. Haufenweise Schutt, aus dem weißer Qualm aufsteigt. Das Werk 2 der Firma Ruwel am Holländer See in Geldern ist durch ein Feuer völlig zerstört worden, wie Fotos aus dem Inneren der Halle dokumentieren. Erst gegen Mittag, nach etwa acht Stunden Einsatz, war es der Feuerwehr laut Einsatzleiter Reiner Gilles gelungen, den Brand zu löschen. Anschließend suchten die Einsatzkräfte das Gebäude nach Glutnestern ab, um zu verhindern, dass das Feuer erneut ausbricht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag, über Nacht wird die Feuerwehr eine Brandwache einsetzen.

Das Feuer war um kurz vor vier Uhr morgens gemeldet worden. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. "Trotz früher Erkennung des Brandes hat er sich schnell ausgebreitet", sagte Einsatzleiter Gilles. 160 Rettungskräfte waren im Einsatz, mehr als 20 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort.

Da das Unternehmen Ruwel, das elektronische Leiterplatten herstellt, in seiner Produktion verstärkt Chemikalien einsetzt, wurde die Umgebung auf Schadstoffe geprüft. Die Feuerwehr führte Luftmessungen durch, es wurden aber keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt. "Es gibt allerdings eine Geruchsbelästigung ", sagte Gilles.

Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Die Leitstelle für den Kreis Kleve hat über die Notfall-Informationsapp Nina eine Warnung für die Anwohner herausgegeben. Darin werden sie aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung blieb auch am Abend noch bestehen. Die Gestankswolke zog bis nach Dinslaken und Bottrop. Auch für Bottrop gab es eine Warnung über die App Nina. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten. Auch in Bottrop führte die Feuerwehr Luftmessungen durch, es wurden aber keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt.

Von der Hilfsorganisation International Search and Rescue (Isar) Germany hat die Feuerwehr eine Drohne angefordert, die Luftbilder macht. So erhofft sich die Feuerwehr einen besseren Überblick über den Schaden.

Wie groß die Zerstörung womöglich ist, lässt sich anhand von Luftbildern unseres Fotografen einschätzen.

FOTO: Arnulf Stoffel

Kriminalpolizei ermittelt

Da die Frühschicht im Ruwel-Werk noch nicht begonnen hatte, als das Feuer ausbrach, waren keine Mitarbeiter in Gefahr. Es gibt keine Verletzten.

Die Ursache des Brandes ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Bis ein Ergebnis vorliegt, wird es allerdings voraussichtlich noch dauern, der Brandort ist aktuell nicht begehbar.

Obgleich die Schäden immens sind, will die Firma Ruwel an dem Werk in Geldern festhalten und die Arbeit dort bald wieder aufnehmen, wie Werksleiter Bart Kempen in unserem Video bekräftigte.

