Anwohner sollen Fenster schließen Gestank durch Großbrand in Gelderner Ruwel-Werken FOTO: Jungmann

2016-12-28T06:18+0100 2016-12-28T07:17+0100

In den Ruwel-Werken in Geldern am Niederrhein ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ist das neue Werk 2 des Leiterplatten-Herstellers betroffen. Die Löscharbeiten laufen seit fast fünf Stunden.