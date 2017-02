Geldern: Schüler löchern den Bundestagspräsidenten

Die AfD, Donald Trump und Dumpfbacken waren Thema bei der Diskussion mit Prof. Dr. Norbert Lammert. Der plädierte ganz klar für die deutsche Demokratie und mahnte, politisch mitzuwirken statt zu meckern. Von Bianca Mokwa

Polizisten im Schulflur und BKA bildeten die Kulisse für den hohen Besuch im Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium. Ein bisschen verspätet, dafür ist er länger geblieben, reiste Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert an. Dass er durchaus Humor hat, demonstrierte ein Youtube-Video, das die Moderatoren vor Ankunft des Bundestagspräsidenten abspielten. Da gab er sich als strenger Zeitnehmer mit Augenzwinkern.

Bei der Diskussion ging es allerdings schon um ziemlich ernste Themen. Das Moderatorenteam, bestehend aus Roman Pastoors, Nils Franz, Jonas Diepers, Nele Thielmann, Till Croonenbroeck, Sonja und Judith Martens, hatte sich mit kniffligen Fragen auf das Zusammentreffen mit Lammert vorbereitet. Interessante Fragen gab es auch aus dem Publikum. "Die USA haben einen Präsidenten, der Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert. Wie soll man damit umgehen, ignorieren, hinnehmen oder Kante zeigen?" lautete eine Frage. "Ganz sicher Kante zeigen", war die Antwort von Lammert. Lange überlegen musste er dafür nicht. "Wir können es uns aber aus vielen Gründen nicht erlauben, die Beziehungen abzubrechen", sagt er dann noch.

"Unsinn" nannte er hingegen die Überlegung, Trump zu verbieten, in Deutschland einzureisen. "Der ist zweifellos in ordentlichen Wahlen korrekt ins Amt gewählt worden", sagte Lammert. Der Übergang zu seinem Lieblingsthema war schnell geschaffen: die deutsche Demokratie. In seinen Eingangsworten betonte er sehr eindringlich, dass die nicht selbstverständlich sei. "Demokratie muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Sie ist aber besser als jedes andere System gegen Willkür gewappnet." Sehr schnell kam die Sprache auf die AfD und die abwertenden Worte von Björn Höcke zum Holocaust-Denkmal in Berlin. "Seine Anhängerschaft finde ich besorgniserregender als den Unfug, den er redet", sagte Lammert. Und "ob die AfD tatsächlich eine Alternative ist oder nur eine Projektionsfläche für allen möglichen Frust", das sei abzuwarten. Weder eine prinzipielle Diskussionsverweigerung sei die Lösung, noch müsse man sich mit jeder Dumpfbacke an den Tisch setzen, sagte er auf die Frage, wie mit der AfD umzugehen sei.

Er appellierte an den Verstand der Schüler und vor allem daran, die Vorrechte der Demokratie auszuschöpfen. Und ein Vorrecht lautet: Mitbestimmungsrecht, etwas bewegen können. "Sich bürgerschaftlich zu engagieren, es muss nicht in einer Partei sein", drückte es Lammert aus. Allerdings finde er es "hochbedenklich", dass sich immer weniger in Parteien engagieren.

Und dann ist da noch die anstehende Bundestagswahl. Spannend könne es werden. "Eine höhere Wahlbeteiligung würde mich nicht überraschen", sagte Lammert. "Ich freue mich, das unsere Schüler nicht politikverdrossen, sondern politikinteressiert sind", sagte Schulleiter Karl Kirchhart. Er bedankte sich beim Geschichts- und Sowi-Lehrer Stefan van Wickern, der keine Mühen gescheut hatte, den hohen Besuch an die Gelderner Schule zu holen.

Quelle: RP