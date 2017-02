Straelen: Seit 35 Jahren mit Herzblut Gastronomin

Angelika Hoffmann ist als Wirtin aus der Blumenstadt nicht mehr wegzudenken. Sie ist Chefin des Hotels "Straelener Hof". Besonders liegt der 61-Jährigen die Ausbildung von jungen Menschen am Herzen. Von Margret Linssen

Auch wenn die Nacht mit einer großen Gesellschaft lang geworden ist, gibt es kein Ausruhen. Um 8 Uhr klingelt der Wecker und treibt Angelika Hoffmann aus den Federn. Denn sie ist Inhaberin eines Hotels mit 35 Mitarbeitern, Restaurant, Seminarzentrum und 50 Zimmern. Ihre Präsenz ist gefragt, und ihr Tag ist durchgetaktet.

Mit langen Nächten hat Angelika Hoffmann aus beruflichen Gründen schon lange Erfahrung. Seit 35 Jahren ist sie als Gastronomin in Straelen tätig. Sie hat sich durch ihre Ausbildung zur Ökotrophologin eine solide Grundlage für den Einstieg in die Branche geschaffen. Vor der Selbstständigkeit unterrichtete sie am Berufskolleg in Kleve und Geldern. Im Beginenhof in Kalkar arbeitete sie in zwei Einrichtungen: Für das Kolping-Sozialwerk leitete sie die Küche; in der Familienbildungsstätte gab sie Kochkurse.

1982 ergab sich die Möglichkeit, das damalige "Hannen-Fass" am Straelener Markt zu übernehmen. Die junge Frau sah ihre Chance und wagte den Sprung ins "kalte Wasser". "Das ,Hannen-Fass' war klein, aber fein und mein", erinnert sich die heute 61-Jährige. "Ich habe dort viele nette Menschen kennen gelernt." Besonders beliebt gewesen seien die fröhliche Atmosphäre und die abwechslungsreiche Speisekarte. Die monatlichen Jazz- und Musikabende füllten das Gasthaus bis zum letzten Platz. "Mit dem großen Stammpublikum hatten wir viel Spaß", zieht sie Bilanz. Der Erfolg gab ihr Mut und Zuversicht. 1991 übernahm sie das Hotel "Straelener Hof".

"Das war für mich eine spannende Aufgabe. Der Anfang war schwer, aber ich habe mich mit meinem Team durchgekämpft und kann heute auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Wir sind ein gut besuchtes Tagungshotel, haben viele Stammgäste, die bei uns übernachten, und ein sehr gut frequentiertes Restaurant. In unserem Festsaal bieten wir für (fast) jede Personenzahl das richtige Ambiente."

Angelika Hoffmann ist nicht nur Gastronomin, sondern auch engagierte Arbeitgeberin. Besonders am Herzen liegt ihr der gastronomische Nachwuchs. Jährlich bietet sie in ihrem Hotel bis zu fünf jungen Leuten einen Ausbildungsplatz. Ihre Auszubildenden starten mit einer guten Basis ins Berufsleben. Zum wöchentlichen innerbetrieblichen Unterricht finden sich die Auszubildenden im Saal zusammen. Sie nehmen regelmäßig an den Niederrhein-Meisterschaften des Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) teil und belegen dort häufig gute Plätze. Darauf ist ihre Chefin sehr stolz. Viele Jahre lang war sie Vorsitzende der Dehoga-Kreisgruppe Kleve. Auch innerhalb des Berufsverbands legte sie ihren Schwerpunkt auf die Ausbildung.

An den Ruhestand denkt Angelika Hoffmann nach lange nicht. Sie hat noch einiges vor. Zunächst ist für den 4. März eine Jubiläumsfeier geplant.

Quelle: RP