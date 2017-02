Issum: Sevelens Narren bunt und beschwingt

Mit 17 Gruppen bewegte sich der Zug gestern durchs Hexendorf. Mehrmals kommunalpolitische Themen aufgegriffen. Von Michael Klatt

Die Schmetterlinge hatten es nicht einfach. Windstöße fuhren gegen ihre bunten Flügel und falteten sie zusammen. Weil die Schwingen aber erst ausgebreitet so richtig zur Geltung kamen, mussten sie immer wieder in die ursprüngliche Position zurückgezogen werden. Kein Problem für die "Powerfrauen", die sich außer zum Oktoberfest auch am Rosenmontag zum gemeinsamen Feiern treffen. "Beschwingt und leicht fliegen die Schmetterlinge zum neuen Schulgarten Facettenreich", ließen die 14 Geflügelten die Zuschauer wissen.

Die Schaulustigen bejubelten insgesamt 17 Gruppen, die sich, untermalt von den Klängen des Trommlercorps' Sevelen und des Musikvereins Nieukerk, pünktlich um 13.11 Uhr von der Ecke Dorfstraße/Nieukerker Straße aus Richtung Zentrum in Bewegung setzten. Fantasievolle Kostüme und politische Stellungnahmen vermischten sich zu einer tollen närrischen Gesamtvorstellung.

FOTO: Seybert Gerhard

Die Ortskerngestaltung griff die Nachbarschaft Heller Weg auf, die mit ihrer 3,50 Meter hohen Achterbahn den höchsten Wagenaufbau mitführte. "In Oermten rast die Achterbahn, in Sevelen musst du langsam fahr'n", verriet das Mottoschild. Die Schafe der Gruppe "Volle Pulle" äußerten sich zum geplanten Kunstrasen. Der schmecke nicht, weshalb sich die Tiere ein neues Zuhause suchen. Für das Bebauungsgebiet am ehemaligen Woltershof brachte die Freiwillige Feuerwehr eine neue Idee in die Diskussion: Sie hatte das Modell einer Sprungschanze dabei. Das "Hexenland bleibt bunt", bekräftigten die Clowns von den Jusos Issum-Sevelen.

Über die Kommunalpolitik hinaus spannten die "Spar-Füchsinnen" den Bogen. Sie prangerten die Sparmaßnahmen bei den Geldinstituten an, und das mit Sachverstand: Drei aus der Gruppe sind Bankkauffrauen. Als Fifa-Marionetten in "bestechender" Form präsentierte sich der Kegelclub "Schwule Mädchen", der einen Riesenkicker durch die Straßen bewegte. Sportlich kam auch "Exitus Esters" daher, auch wenn die Höchstleistungen dort chemisch unterstützt werden. Die Männer erschienen als gedoptes russisches Frauen-Olympiateam. Ihre Empfehlung: Besser die Hexenland-Games am 27. Mai als die Apotheker-Games bei Olympia.

Zum ersten Mal war der Kegelclub "Die vollen Ollen" mit von der Partie und setzte als Papageien manchen Farbtupfer. Da wollten die "Flotten Hexen" nicht zurückstehen. Sie bedeckten als Fliegenpilze fast die gesamte Straßenbreite. "Süß, aber giftig", warnten sie. Die Cowboys des Reitervereins "Blücher" hatten ihre Papp-Pferde gesattelt. Die DLRG-Jugend Issum-Sevelen widmete sich mit ihrer Burg einem Computerspiel-Klassiker und wollte bei Super-Mario unbedingt das nächste Level erreichen.

Die Panzerknacker waren nicht auf Raubzug aus, sondern warfen mit kräftigem "Helau" Kamelle und Co. in die Menge. Die pinkfarbenen Einhörner des Kegelclubs "Tripel V" sowie die 20 Micky-Mäuse vom "Bunten Haufen" aus Sevelen und Rheurdt strebten wie die übrigen Teilnehmer dem Kirchplatz zu, wo noch lange gefeiert wurde.

Quelle: RP