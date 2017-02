Kerken: So ziehen die Jecken Sonntag in Nieukerk

So ziehen die Jecken Sonntag in Nieukerk

Unter dem Motto "Süßigkeiten sammeln, bis die Tüte platzt" schlängelt sich am Sonntag, 26. Februar, der Karnevalszug durch Nieukerk. Es haben sich insgesamt 43 Gruppen, Wagen und Musikverein angemeldet. Der Zug startet um 14.11 Uhr wie gewohnt an der Industriestraße. Der Zugweg führt dann über Sevelener Straße, Webermarkt, Michael-Buyx-Straße, Eyller Straße, Schulstraße, Kölner Straße, Krefelder Straße. Friedensstraße, Mittelstraße, Elisabethstraße, Krefelder Straße, Lappstraße, Dennemarkstraße, Webermarkt und Krefelder Straße zur Straelener Straße, wo sich der Zug auflöst. Es gilt absolutes Glasverbot.

Viele Akteure aus Nieukerk und Umgebung sind dabei. Der Karnevalszugverein weist dem Musikverein "Lyra" Wachtendonk und dem Trommlercorps der Freiwilligen Feuerwehr Tönisberg den Weg durch den Ort. Die "Freunde 4 Life" werden mit ihren 23 Kindern im Gepäck in dunkle Zeiten abtauchen, und der Kegelclub "Die Spitzenhölzer" aus Geldern wird sie überirdisch einfangen. Der Wagen der Bierlegionäre aus Nieukerk wird sich kämpferisch geben und den Freundeskreis Straelen Holt im Wald besuchen. Der Musikverein "Eintracht" Nieukerk wird die Kita Rumpelstilzchen mit ihren 29 Kindern in das 25-jährige Kita-Jubiläum spielen, bevor der Elferrat aus Nieukerk in eine kunterbunte Welt abtaucht. Die Landjugend Kerken gibt sich eher handwerklich, als Eskimos erscheint das Trommlerkorps Schwarz-Weiß Nieukerk.

Die Fußgruppe der Familie Kohnen aus Nieukerk würde es in wärmeren Gefilden eher nicht aushalten. Der Wagen des Nieukerker Männergesangvereins startet eine Rettungsaktion, es folgen der Freundeskreis Bergmann aus Nieukerk, das Trommlercorps Sevelen. Die Fußgruppe "Kerkener Früchtchen" bringt Leckeres zum Spielmannszug Blau-Weiß aus Hartefeld, damit diese ganz gestärkt Prinzessin Michi I. aus Hartefeld nebst Garde ankündigen kann. Die St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck bereichert den Karnevalszug seit Jahrzehnten. Der Spielmannszug der Feuerwehr Rheurdt begleitet die Marianische Bruderschaft Vernum zur Oscarverleihung, weil sie so erfolgreich in der Buch und Filmwelt sind. Auch Jecken aus Aengenesch, Aldekerk, Stenden, Weeze und Wankum haben sich angesagt.

Quelle: RP