Straelen: SPD Straelen will Barrierefreiheit

SPD Straelen will Barrierefreiheit

Neue Herausforderungen sehen die Straelener Sozialdemokraten bei der Entwicklung der Innenstadt. Als einen wichtigen Aspekt nennt die SPD die Barrierefreiheit, die nicht nur im öffentlichen Raum, sondern insbesondere in Geschäften und in Lokalen zu Veränderungen führen muss.

Solche Veränderungen führen nach ihrer Überzeugung zu einem Mehrwert nicht nur für die Kundschaft, sondern auch für die Geschäftswelt selbst. Als weiteren Punkt nennt die SPD die energetische Sanierung. Einer Reihe von Gebäuden sehe man schon von außen an, dass hier Handlungsbedarf gegeben ist.

Bei einem jüngst durchgeführten Stadtrundgang hatten die SPD-Politiker aber auch das Historische im Blick. Nach ihrer Ansicht ist der Erhalt der historischen Ansicht der Stadt nicht nur bei den Gebäuden wichtig. Aufmerksamkeit verdienten auch die Bodendenkmäler wie Reste und Fundamente der ehemaligen Stadtmauer. Es gehe darum, diesen Teil der Straelener Geschichte, wo möglich, sichtbar zu erhalten.

Die Ergebnisse der vor 25 Jahren abgeschlossenen Stadtkernsanierung können sich, so urteilt die Straelener SPD, sehen lassen. Es entstanden überwiegend fußläufige Bereiche in der Innenstadt, Erschließungsschleifen unter Erhalt des Grundrisses der Stadt, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen für verbessertes Wohnen und Aufwertung der Geschäftslagen. Außerdem wurden neue Gewerbegebiete entwickelt, etwa "An der Bleiche", um störende Betriebe aus dem Stadtkern auszusiedeln.

Quelle: RP