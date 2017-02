Straelen: Spedition Klümpen zieht nach Straelen

Derzeit bebaut die Firma rund 11.000 Quadratmeter an der Hubertusstraße. Schwierige Grundstückssuche. Der Firmensitz wird voraussichtlich im September von Walbeck zur Blumenstadt verlagert. Weitere Gewerbegebietspläne. Von Michael Klatt

Bürgermeister Hans-Josef Linßen hat es mit Freude registriert. Noch in diesem Jahr wird die Spedition Klümpen ihren Firmensitz von Walbeck nach Straelen verlegen. Ein Wechsel, der den Gewerbesteuereinnahmen der Blumenstadt gut tut. Der Unternehmer siedelt sich an der Hubertusstraße an, wo er genug Platz hat, um seine bisherigen vier Standorte an einer Stelle zu vereinigen.

Als Bernd Klümpen 2003 sein Unternehmen startete, ahnte er noch nichts von den späteren Dimensionen. "Ich begann mit einem Auto", blickt der 49-Jährige zurück. Heute umfasst sein Fuhrpark 13 Lkw, dazu kommen zwei bis drei Charterfahrzeuge. Die meisten Klümpen-Lastwagen sind an der Junkersstraße in Straelen abgestellt. Außerdem gibt es Betriebsflächen an der Siemensstraße in Straelen, am Milchweg in Pont und an der Maasstraße in Walbeck, wo sich auch der Hauptsitz samt Verwaltung befindet.

Die Firma hat stetig expandiert. Heute sind die Transporter von Klümpen in ganz Europa unterwegs, bewegen mehr als 1000 Tonnen Lebensmittel. "Mit uns kommen Champignons, Brokkoli und Co. garantiert knackig an", versprechen Bernd Klümpen und sein Sohn Tim (24), der seit zwei Jahren das Führungsduo komplettiert, in der Firmenbroschüre. Mehrmals am Tag starten die Klümpen-Brummis aus Bürstadt (Hessen), Geldern, Ulm und Venlo Richtung Süddeutschland und Großbritannien, beliefern Logistikzentren von bekannten Supermarktketten. 80 Prozent der Ladung sind Champignons, unter anderem von der Rheinischen Pilz-Zentrale (RPZ) in Pont. Der Rest entfällt auf Obst, Gemüse und Käse.

Auf 30 feste Mitarbeiter ist das Klümpen-Team gewachsen. Außerdem gibt es zwei Auszubildende zum Berufskraftfahrer. "Unsere Auftragsbücher sind voll, Kraftfahrer werden gesucht", versichert der Senior-Chef. Den Jahresumsatz seiner Spedition gibt er mit fünf Millionen Euro an. Der soll am neuen Firmensitz in Straelen natürlich gesteigert werden. Als "schwer und lang" beschreibt Klümpen den Weg zur Hubertusstraße. "Wir haben gekämpft, um die richtige Fläche zu finden", betont Straelens Wirtschaftsförderer Uwe Bons. Die Größe und der Zuschnitt mussten stimmen, Lärmschutzauflagen spielten eine Rolle. Hilfreich war laut Bons, dass Bofrost auf einen Teil seiner Optionsflächen in Hetzert verzichtete. Jetzt verfügt Klümpen über ein Areal von rund 11.000 Quadratmetern. Im August 2016 begannen die Bauarbeiten. Läuft alles nach Plan, kann die Spedition im September umziehen und die vier alten Standorte aufgeben. Die Wände der 1600 Quadratmeter großen und acht Meter hohen Lagerhalle stehen schon. Dort sind unter anderem Kühlhäuser mit verschiedenen Temperaturzonen untergebracht, ein zweistöckiges Bürogebäude ist angegliedert. Eine Werkstatt, eine Waschstraße und natürlich reichlich Parkfläche für die Lkw gehören ebenfalls dazu. "Außerdem hat die Firma Klümpen die Option auf weitere 10.000 Quadratmeter", ergänzt Wirtschaftsförderer Bons.

Für die Spedition Klümpen hat die Platznot bald ein Ende. Die Straelener Gewerbeflächen hingegen gehen langsam zur Neige. Fünf Hektar (50.000 Quadratmeter) Bofrost-Optionsfläche seien noch nicht bebaut, so Bürgermeister Linßen. "Außerdem gibt es noch 7000 Quadratmeter, dafür haben wir aber schon Interessenten." Bons: "Die Nachfrage ist enorm."

Neue Gewerbeflächen sollen südlich der Autobahn 40 entstehen, die Aufstellungsbeschlüsse für den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan sind im Rat gefasst worden. Die Spedition Raeth mit ihren 80 Lkw, zurzeit noch an der Bleiche, ist laut Linßen ein Kandidat für die Ansiedlung dort. "Doch für das Areal südlich der A 40 steht erst die Grobplanung."

Quelle: RP