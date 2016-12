Manfred Feldmann: Spendenboom: 1411 Kilogramm warme Kleidung

Mit der Aktion "Wärme schenken" wurde um Textilien für Flüchtlinge im Nordirak gebeten. Die RP berichtete. Eine erste Bilanz.

Was passierte nach dem Aufruf, warme Kleidung für die Menschen im Nordirak zu sammeln, die von der Initiative Gelderner Friedensbrücke getragen wird?

Manfred Feldmann Die ersten Sachen sind unterwegs, und werden Ende Dezember im Nordirak sein. Der Aufruf war so etwas wie eine besondere Initialzündung. Wir hatten die Kisten erst bei uns in der Wohnung gestapelt, aber das ging gar nicht, weil so viel gespendet wurde. Die GWS war so nett und hat uns ein Ladenlokal am Markt zur Verfügung gestellt, was wir nutzen können, um Kleidung zu sortieren und zu sammeln.

Was wurde gespendet?

Feldmann Wir wollten besonders warme Sachen für Kinder und die haben wir auch bekommen, in allen Größen und in toller Qualität. Insgesamt sind 118 große Kartons mit zusammen 1411 Kilo Gewicht zusammen gekommen. Außerdem wurden 7500 Euro gespendet. Das hat uns wirklich sehr überrascht und gefreut. Wir werden davon vor Ort warme Decken kaufen und zu gegebener Zeit auf Facebook Bilder posten.

Was ist noch in der Zeit passiert?

Feldmann Wir arbeiten ja mit Flüchtlingen vor Ort zusammen. Hazha hat am Lise-Meitner-Gymnasium, dem Gymnasium Straelen und dem Liebfrauenschule Mühlhausen in Grefrath Vorträge gehalten über die Situation in ihrem Land.

Wie geht es weiter?

Feldmann Wir machen weiter, rufen aber nicht mehr explizit dazu auf, warme Kleidung zu spenden. Denn die brauchen die Menschen in den Flüchtlingscamps im Nordirak, wenn es auf den Sommer zugeht, nicht. Aber unser Verbindungsmann wird sich im Camp umsehen: Wie sieht die medizinische Versorgung aus? Die schulische Bildung? Wir wollen sehr flexibel sein, vielleicht werden größere Zelte gebraucht, um Unterricht geben zu können oder Produkte für die Zahnhygiene.

Wird es weitere Treffen geben?

Feldmann Ja, wir treffen uns jeden Mittwoch um 19 Uhr in den Räumen des Bib auf der Vernumer Straße 25 in Geldern. Es ist uns sehr daran gelegen, viele Leute locker zu beteiligen. Es ist immer gut, wenn auch neue Anregungen von außen kommen.

