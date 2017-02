Handball: Aldekerker Reserve rückt nach Remis wieder auf Platz eins vor

Handball-Verbandsliga, Männer: Gegen die HSG RW Oberhausener TV steht für den TV Aldekerk II am Ende ein 30:30 (17:14) zu Buche.

Wie im Hinspiel war auch die Begegnung in der Vogteihalle gegen Oberhausen eine torreiche. Aber anders als im September sammelte der TV Aldekerk II diesmal keine zwei Punkte ein. "Und dieser Punkt ist für uns sogar ein gewonnener", sagte ATV-Spielertrainer Nils Wallrath. "Eine Minute vor Schluss haben wir noch zwei Tore hinten gelegen. Ich konnte dann noch eine taktische Auszeit nehmen. Unsere Rechnung ging anschließend voll auf."

Einen schnellen Treffer erzielen, kein Tor mehr kassieren und den letzten Angriff für sich haben - genau so lief es für den ATV zum Schluss. Und den Ausgleich schaffte das Team auch noch. Allerdings hätte diese Zitterpartie überhaupt nicht sein müssen. Lange hatten die Gastgeber geführt, aber den Sack nie richtig zu gemacht. "Wir haben an die 15 Chancen vergeben und sind dabei immer wieder am starken Oberhausener Keeper gescheitert." Und auf der anderen Seite präsentierte der ATV keine gute Defensive. Zuletzt schien dieses Thema auf einem guten Weg zu sein, aber in diesem Spiel bekam die Abwehr keinen Zugriff auf den Gegner. "Wir hatten gedacht, dass wir unsere Defensive jetzt endlich auch ordentlich geregelt haben, aber das war dann doch wieder ein kleiner Rückschlag im Gesamtprozess", urteilte Wallrath. So konnte er mit dem Wochenende nicht zufrieden sein - obwohl die Tabelle jetzt wieder eine andere Sprache spricht. Denn durch die Niederlage (22:28) von Lank in Kapellen rückt die Aldekerker Reserve auf Platz eins der Verbandsliga vor. "Für uns als Aufsteiger ist das natürliche eine Top-Zwischenbilanz. Wir warten mal ab, wie es in dieser Liga weiter geht."

TV Aldekerk II: Gashi, Zehres - Tebyl (11/2), Wallrath (7), Greven (4), Niedling, Küsters (4), Appelhans (2), Grützner (1), Girmendonk (1), Ricken, Kox, Köffers, Lindner.

(stemu)