Handball: ATV-Frauen mit Englischer Woche

Handball-Verbandsliga, Frauen: Gleich zwei Mal muss der TV Aldekerk II ran - morgen und am Dienstag. Der TV Issum tritt bei der GSG Duisburg an.

Eintracht Duisburg - TV Aldekerk II (morgen, 16.45 Uhr); TV Aldekerk II - SC Waldniel (Di, 18 Uhr). Der TV Aldekerk II muss innerhalb von drei Tagen gleich zwei Mal antreten. Zunächst steht morgen Nachmittag das reguläre Spiel in Duisburg auf der Agenda, dann folgt Dienstagabend das vom nächsten Wochenende vorgezogene Spiel gegen Waldniel. "Wir sind damit einer Bitte unserer Gäste nachgekommen", sagt ATV-Trainer Georg van Neerven. "Und so haben wir die Begegnung auf unsere Trainingszeit gelegt."

Mit Waldniel hat der ATV II auch noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel (25:27) verschaffte van Neervens Mannschaft die bisher einzigen beiden Minuspunkte der Saison. Zunächst muss das Team aber morgen beim Tabellenneunten aus Duisburg antreten. Eigentlich eine klare Situation für den Ligaprimus, doch auch hier hat der ATV-Coach nicht die besten Erinnerungen an das Hinspiel. "Die Eintracht hatte sich damals auf ihrer Internetseite zum Mitfavoriten gemacht, war aber eher schlecht in die Saison gestartet. Trotzdem taten wir uns in der ersten Hälfte schwer und haben das Spiel erst nach dem Seitenwechsel drehen können", erinnert er sich. Zur Pause hatte es damals noch 10:15 gegen den ATV II gestanden, am Ende gingen die beiden Punkte mit 30:27 doch noch an die Aldekerkerinnen. Im Rückspiel werden sie nahezu ohne Jugendliche auskommen müssen, da die A- und B-Jugend zuvor in Aachen spielt und nicht rechtzeitig zurück sein wird. "Aber im Prinzip sollte uns auch diese Aufgabe vor keine großen Schwierigkeiten stellen."

GSG Duisburg - TV Issum (morgen, 13.15 Uhr). Gemessen am Hinspiel (18:26) und der Tabellensituation steht am morgigen Sonntag wieder eine schwere Aufgabe für Issums Handballerinnen ins Haus. Trainer Werner Konrads konnte beim damaligen Heimspiel nicht dabei sein und sich daher auch kein Bild von der Mannschaft machen. "Aber darauf kommt es diesmal eher weniger an. Duisburg ist favorisiert, wir haben nichts zu verlieren. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren." Und in dem sollen Abwehr und Angriff wieder gut harmonieren und insgesamt einfach eine gute Leistung gezeigt werden. "Wenn wir uns spielerisch von Partie zu Partie steigern, können wir zufrieden sein." Der Tabellenvierte soll also nicht unbedingt der Maßstab für den zehntplatzierten TV Issum sein, wenngleich jede Art von Überraschung den Issumerinnen gut zu Gesicht stehen würde.

(stemu)