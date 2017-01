Handball: ATV-Frauen möchten auch 2017 glänzen

Die erste Mannschaft des TV Aldekerk möchte sich nach der gelungenen Hinserie endgültig in der Dritten Liga etablieren. Die Reserve der Grün-Weißen startet als Tabellenführer ins neue Jahr und hat sich einiges vorgenommen. Von Carsten Bleckmann und Stefan Mülders

Die Handballerinnen des TV Aldekerk haben ihrem Verein in der Hinrunde viel Freude bereitet. Die erste Mannschaft hat sich als Drittliga-Neuling mit einem positiven Punktekonto in die Winterpause verabschiedet und ist damit praktisch schon vorzeitig aller Abstiegssorgen ledig. Richtig rund läuft's auch für die Reserve der Grün-Weißen. Der ATV II führt mit 18:2-Punkten die Tabelle an und steuert auf Titelkurs. Beide Teams wollen im neuen Jahr weitere Taten folgen lassen.

Dritte Liga: TV Aldekerk - HSV Solingen-Gräfrath (Sa., 17.30 Uhr, Vogteihalle). Alle Beteiligten in Reihen der Grün-Weißen sind froh, dass es nach der Winterpause wieder losgeht. Trainerteam und Mannschaft brennen darauf, den guten Eindruck aus der Hinrunde fortzuschreiben und vielleicht auch noch das eine oder andere Pünktchen mehr zu sammeln. Obwohl Trainerin Dagmara Kowalska nach jedem Spiel immer noch Steigerungs- und Verbesserungsmöglichkeiten sieht, kann der ATV mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein. Die Mannschaft geht als Tabellensechster in die Rückrunde und tritt morgen vor eigenem Publikum in der Favoritenrolle an. Bereits im Hinspiel waren die Grün-Weißen drückend überlegen - am 18. September startete der Neuling mit einem 32:22-Erfolg in das "Abenteuer Liga drei".

Doch die Erfahrung hat gezeigt, dass in der dritthöchsten Spielklasse kein Gegner unterschätzt werden darf. Zumal die Gastgeberinnen auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten müssen. Maike Kern ist wegen eines gebrochenen Fingers immer noch außer Gefecht gesetzt. Und Lisa Kunert ist für die Spiele der Niederrheinauswahl nominiert worden. Dennoch sollten die Kowalska-Schützlinge in der Lage sein, gegen den abstiegsgefährdeten Drittletzten zwei weitere Punkte einzufahren.

Verbandsliga: TV Aldekerk II - TV Biefang (So., 17.45 Uhr). Der Trainer des Tabellenführers rechnet fest damit, dass seine Mannschaft am Sonntag eine schwere Aufgabe lösen muss. Georg van Neerven kennt den TV Biefang noch aus gemeinsamen Zeiten in der Oberliga, aus der sich der nächste Gegner allerdings im vergangenen Jahr sang- und klanglos verabschieden musste. "Das war schon fast ein bisschen traurig. Aber das Biefanger Team hatte damals enormes Verletzungspech, das es letztlich nicht kompensieren konnte", erklärt der ATV-Coach.

Inzwischen ist beim Club aus Oberhausen, der mit fünf Punkten Rückstand auf die ATV-Reserve Rang fünf belegt, personell wieder alles im grünen Bereich. Van Neerven: "Deshalb habe ich Biefang als Konkurrent im Titelkampf auf der Rechnung." Dennoch möchten seine Spielerinnen ihren Heimvorteil nutzen, obwohl sie ausnahmsweise nicht auf die "Trumpfkarte Harz" setzen können. Der TV Biefang ist der einzige Ligakonkurrent, der seine Heimspiele ebenfalls mit klebrigen Bällen bestreitet. In personeller Hinsicht muss Georg van Neerven erneut den Würfelbecher in die Hand nehmen, was allerdings in der Vergangenheit kein großes Problem darstellte. "Ich hoffe aber, dass wir anschließend voll auf unsere Talente zählen können", sagt der Trainer. Viele ATV-Eigengewächse sind am Wochenende im Wettbewerb um den Jugend-Länderpokal im Einsatz - die Grün-Weißen bilden das Gerüst der Niederrhein-Auswahl.

Quelle: RP