später lesen Handball ATV II knickt auch vor den "Großen" aus der Liga nicht ein FOTO: Spütz FOTO: Spütz 2018-03-04T21:17+0100 2018-03-05T00:00+0100

Handball-Oberliga Männer: TV Aldekerk II - TV Angermund 29:22 (17:10). Irgendwie scheinen die auf dem Papier stärkeren Teams der Oberliga der Zweitvertretung von Aldekerks Handballmännern besser zu liegen als diejenigen, wo man einen "Pflichtsieg" erwarten dürfte. Wie anders soll man einen derart klaren Erfolg gegen den Tabellendritten erklären? Zwar kamen die Angermunder ersatzgeschwächt in die Vogteihalle, aber auch der ATV II hatte mit Christopher Tebyl und Semir Greven zwei Leistungsträger zu kompensieren. Tebyls Einsatz in der ersten Mannschaft hatte sich übrigens auch gelohnt: Der bisherige Topscorer der Oberliga-Truppe trug zum 26:22-Erfolg gegen den Bergischen HC fünft Tore bei. Damit steigt die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Regionalliga und so auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Reserve leistungsgerecht ebenfalls in ihrer Liga wird bleiben dürfen. Aber die Entscheidung darüber fällt spätestens Mitte Mai, so lange konzentrieren Nils Wallrath und seine Mannen sich auf ihre Aufgaben.