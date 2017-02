Handball: ATV-Jugend lässt nichts anbrennen

Jugend-Handball: Die B- und C-Juniorinnen des TV Aldekerk fahren Siege ein.

Oberliga, C-Juniorinnen: TV Aldekerk - VT Kempen 23:8 (10:3). Der ATV hatte keine große Mühe mit den Gästen. Kempen versuchte das Tempo herauszunehmen und das Spiel zu verschleppen, doch davon ließ Aldekerk sich nicht beirren. Trainerin Elke Merkentrup testete viel, und weil auch vieles klappte, standen am Ende eine ordentliche Saisonleistung und ein deutlicher Sieg zu Buche. ATV: Mevissen, Röskes; Wolf (6), Scherzer (5), Tolls (4), N´Dah (3), Verhaeg (2), Eggeling (2), Tebart (1) und Schraets.

Nordrheinliga, B-Juniorinnen: BTB Aachen - TV Aldekerk 27:29 (14:16). Stark ersatzgeschwächt hatten die Aldekerkerinnen in der Karlsstadt einen schweren Stand. Mit Torhüterin Luisa Müller sowie den Linkshänderinnen Insa Weisz und Lisa Kunert fehlten gleich drei Stammspielerinnen, die ersetzt werden mussten. So entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem sich die Aldekerkerinnen erst im zweiten Durchgang etwas absetzen konnten. "Wir mussten uns mächtig strecken und haben gesehen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen", sagte Aldekerks Trainerin Ina Bleckmann, die mit ihrer Mannschaft weiter vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger hat.

ATV: Jöbkes; Samplonius (6), Bleckmann (5), Molderings (4), Freude (3), Lina Nebel (3), Zey (3), Spriewald (3), Veermann (2), Willemsen und Laura Nebel.

(CaB.)