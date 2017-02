Handball: ATV wartet auf ersten Sieg im neuen Jahr

Drittliga-Aufsteiger leistete sich beim 26:29 (10:16) gegen die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen eine Schwächephase, die hart bestraft wurde. Allmählich gerät die Mannschaft unter Zugzwang. Von Carsten Bleckmann

Knapp fünf Minuten reichten am Samstagabend, um dem Spiel in der Vogteihalle die entscheidende Richtung zu geben. Kurz vor dem Pausentee verlor der TV Aldekerk zwei Spielerinnen mit einer Zeitstrafe und Trainerin Dagmara Kowalska anschließend für eine Weile die Übersicht - damit nahm die Niederlage ihren Lauf.

Bis zum 10:10 hatte der Drittliga-Aufsteiger gut mitgehalten. Die Zuschauer sahen zwar keine fehlerlose Vorstellung der Gastgeberinnen. Doch der ATV mit einer glänzend aufgelegten Lena Heimes in seinen Reihen war ein ebenbürtiger Gegner. Der Tabellendritte aus Leverkusen brachte zweifelsohne die besseren Einzelspielerinnen aufs Parkett. Aber die Grün-Weißen hinterließen als Kollektiv einen starken Eindruck. Der folgenschwere Knackpunkt: In den letzten Minuten des ersten Durchgangs wurden ständig wechselnde Formationen gegen die Leverkusener Überzahl ins Rennen geschickt. Die Gäste schlugen aus der daraus resultierenden Verwirrung souverän Kapital und verschafften sich mit sechs Toren in Serie eine klare 16:10-Pausenführung.

Die Aldekerker Gegenwehr war damit aber keinesfalls gebrochen. Kowalska hatte nach dem Wechsel wieder alles unter Kontrolle und mit der Einwechslung von Torhüterin Bernadette Steller und der Umstellung der Deckungsformation die richtigen Taktikmittel gewählt. Die baumlange Torhüterin zeigte etliche Paraden, mehrfach konnten die Gastgeberinnen bis auf einen Treffer aufschließen.

Den Ausschlag gaben dann Leverkusener Ausnahmetalente, die in engen Phasen die richtigen Entscheidungen für ihre Mannschaft trafen, und eine starke Julia Gehrmann im Tor der Gäste. "Meine Mannschaft hat Herz gezeigt und ist mit Engagement an die Sache heran gegangen", sagte Aldekerks Trainerin Dagmara Kowalska. "Wir waren auf einem guten Weg und hätten uns im Hinblick auf die nächsten Spiele viel Selbstvertrauen holen können."

So blieben am Ende nur der schwache Trost einer gewonnenen zweiten Hälfte und die Erkenntnis, dass solche Gegner nur mit einer durchgängig starken Vorstellung des gesamten Teams zu schlagen sind. Am nächsten Wochenende geht es zum Tabellennachbarn Borussia Dortmund II. Dort steht der TV Aldekerk, der immer noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr wartet, unter Zugzwang. Denn inzwischen beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz gerade noch einmal drei Punkte.

TV Aldekerk: Schindowski, Steller, Cengiz - Heimes (8), F. Huppers (8/5), Rottwinkel (3), Kunert (3/1), Beyer (1), van Neerven (1), A. Huppers (1), Kühn (1), Akeredolu, Rütten, Schütten.

