Handball: Auf den ATV warten heimstarke "Wölfe"

Handball-Regionalliga Nordrhein: Die Männer des TV Aldekerk müssen jetzt zweimal in Folge auswärts ran. Morgen zunächst beim HC Wölfe Nordrhein. Gespielt wird ab 17 Uhr in der Sporthalle an der Krefelder Straße in Rheinhausen. Von Reinhard Pösel

An diesem Wochenende steht in der Handball-Regionalliga Nordrhein der letzte Spieltag der Hinrunde auf dem Programm. Die Männer des TV Aldekerk müssen nach ihrem beeindruckend herausgespielten Heimerfolg gegen TuSEM Essen II auswärts antreten. Weit zu fahren haben sie allerdings nicht. Geht es doch in den Handball-Tempel an die Krefelder Straße, wo der OSC Rheinhausen viele Jahre lang großartigen Handball zelebriert hat. Am Sonntag allerdings treffen die Aldekerker dort nicht auf die Olympischen, sondern auf den HC Wölfe Nordrhein - eine Duisburger Spielgemeinschaft, in der der OSC Rheinhausen seit Beginn dieser Saison nicht mehr vertreten ist.

Die "Wölfe" schafften in der vergangenen Saison unter ihrem Trainer Thomas Molsner mit Ach und Krach als Tabellenachter der Oberliga Niederrhein die Qualifikation für die neu geschaffene Regionalliga Nordrhein. Von daher dürften sie mit dem bisherigen Verlauf der Hinrunde zufrieden sein: 11:13-Punkte bei nur minus acht Toren sind ein Beleg dafür, dass sie sich in der neuen Spielklasse ordentlich geschlagen haben. Die bisher kassierten fünf Niederlagen - alle im Übrigen auf fremder Platte - fielen zu dem überwiegenden Teil mit einem, zwei oder drei Toren Differenz auffallend knapp aus. Den einzigen Ausreißer nach unten musste das Molsner-Team zum Einstand in das neue Sportjahr am vergangenen Wochenende bei der HSG Rheinbach-Wormersdorf hinnehmen. Nach 60 Minuten stand die mit zehn Toren Unterschied höchste Saison-Niederlage für die Wölfe fest.

Mit aktuell 11:13-Punkten rutschte das Team zum vierten Mal in dieser Saison in eine negative Bilanz, die allerdings in der Vergangenheit niemals von langer Dauer war. Ein Grund mit dafür war die Stärke der Mannschaft in heimischer Umgebung. Dort mussten die "Wölfe" im Laufe dieser Saison nicht ein einziges Mal das Spielfeld als Verlierer verlassen. Unentschieden gab es gegen die Panther, ART und Pulheim, während die Niederrhein-Duelle mit dem VfB Homberg und Borussia Mönchengladbach mit einem Tor gewonnen wurden.

Vor diesem Hintergrund muss die Aussage von ATV-Trainer Achim Schürmann gesehen werden, der den Sieg seiner Mannschaft vor einer Woche gegen TuSEM Essen II auch deshalb als wichtig einstufte, "weil mit den Wölfen und Panthern zwei schwere Auswärtsaufgaben warten". Niemand in der Aldekerker Mannschaft sowie unter den Anhängern solle erwarten, dass sich die laut Schürmann "wirklich überzeugende Leistung gegen Essen" in Rheinhausen mit einem gewissen Automatismus fortsetzen werde. "Das Spiel gegen Essen war gut, teils sogar sehr gut. Aber das ist jetzt auch vorbei. Gegen die Wölfe beginnt es wieder bei Null", sagt Schürmann, der in der Sporthalle an der Krefelder Straße einige schöne Jahre als Spieler und später auch als Trainer des OSC Rheinhausen erleben durfte.

Doch für allzu viele Reminiszenzen an frühere Zeiten wird dem Aldekerker Trainer im Zusammenhang mit diesem Spiel wenig Zeit bleiben. Denn in erster Linie geht es ihm darum, die gute Platzierung seiner Mannschaft im Oberhaus der Tabelle zu festigen. Das wird gegen die Wölfe bei deren Heimstärke nicht einfach werden. Wenn es dem ATV aber gelänge, die Gastgeber mit einer guten Abwehr und Tempo bei Ballbesitz zu fordern, sollte der angestrebte Auswärtserfolg möglich sein. "Dazu sind wir aber auch auf tatkräftige Unterstützung angewiesen", sagt Schürmann und setzt dabei auf die eigenen Anhänger.

