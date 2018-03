später lesen Aus Den Vereinen Blau-Weiß Auwel-Holt freut sich auf neues Zuhause 2018-03-01T19:26+0100 2018-03-02T00:00+0100

Große Ereignisse werfen ihre Schatten in der Regel immer schon voraus. So auch an der Holter Maasstraße. Dort entsteht im nächsten Jahr das neue Domizil des SC Blau-Weiß Auwel-Holt. "Der Rat der Stadt Straelen hat unserem Antrag zugestimmt und übernimmt 75 Prozent der Kosten. Ich gehe davon aus, dass unser neues Vereinsheim Ende 2019 steht", teilte Jugendgeschäftsführer Theo van Treeck den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung mit.