Lokalsport: Delphin Geldern lässt eine Tradition wieder aufleben

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens zeigt der SC Delphin Geldern einmal mehr sein Herz für den Nachwuchs. Am Montag, 19. März, richtet der Jubilar ab 8.30 Uhr im heimischen Parkbad Gelderland erstmals ein "Gelderland-Schwimmfest" für Grund- und Förderschulen des Altkreises Geldern aus. Damit knüpft der Verein an die Tradition der Kreismeisterschaft im Schwimmen an, die einst alljährlich zu den Höhepunkten im Schulsport gehörten.