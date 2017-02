Tischtennis: Deutschlands ältester Landesliga-Spieler

Es glaubt ihm zwar kaum jemand, doch Hermann Deckers ist 76 Jahre alt. Das hindert den Mann, der einst mit dem PSV Augsburg in die Tischtennis-Bundesliga aufstieg, nicht daran, wieder für den SV Walbeck an der Platte zu stehen. Von Volker Himmelberg

Das erste Ziel erreichte Hermann Deckers im Handumdrehen. Im stolzen Alter von 76 Jahren hatte sich der sportliche Tausendsassa noch einmal zu einem Comeback in der Tischtennis-Landesliga entschlossen. "Ich wollte unserer ersten Mannschaft helfen. Und zumindest noch einmal ein Einzel gewinnen", erzählt das Urgestein aus dem Spargeldorf.

Gesagt, getan: Im Derby bei Union Kevelaer-Wetten stellte sich der rüstige "Tischtennis-Opa" an die Platte und erkämpfte prompt einen 3:2-Erfolg gegen Daniel Treeker. Um ein Haar hätte es wenig später sogar zu einem weiteren Sieg gereicht. Doch diesmal hatte sein Gegner Marc Ingenpaß das nötige Glück auf seiner Seite und wehrte einen Matchball mit einem Kantenball ab. Deckers: "Schade. Das war eine Sache von Millimetern." So ganz überraschend kommt es nicht, dass der wahrscheinlich älteste Landesliga-Spieler Deutschlands seine meistens wesentlich jüngeren Kontrahenten immer noch in die Schranken weist. Als 25-jähriger Sport- und Pädagogikstudent gehörte Hermann Deckers 1965 zu jener Mannschaft des Post SV Augsburg, die den Aufstieg in die damals neu gegründete Tischtennis-Bundesliga feierte. Weitere Früchte des Erfolges konnte der Walbecker nicht mehr ernten, weil er noch im gleichen Jahr als Junglehrer an die Volksschule Weeze berufen wurde.

Fortan machte Hermann Deckers, der schon ein Jahr später als Sportlehrer zur Gelderner Hauptschule wechselte, wo er bis zu seiner Pensionierung tätig war, wieder die Sportlandschaft im Gelderland unsicher. Und wie ! "Fast überall, wo ein Ball im Spiel war, war ich dabei", sagt der Mann, der regelmäßig ungläubiges Staunen auslöst, sobald er sein Alter verrät. Als Fußball-Spielertrainer war er für "seinen" SV Walbeck, die Sportfreunde Broekhuysen, den FC Aldekerk, Arminia Kapellen und den SV Veert im Einsatz. Und erwarb sich schnell den Ruf als torgefährlicher Mittelstürmer. "Die gegnerischen Trainer haben oft ,Halt den Langen' gerufen."

Außerdem führte er als Trainer die Volleyballerinnen des TV Sevelen zu einigen beachtlichen Erfolgen. Selbstverständlich blieb Deckers auch seiner eigentlichen Leidenschaft treu: dem Tischtennisspiel. Schon als kleiner Junge hatte er in seinem Elternhaus Tag für Tag an der Platte gestanden. Diese befand sich praktischerweise im Saal von "Haus Deckers" mitten in seinem Heimatdorf.

Später gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Tischtennis-Abteilung des SV Walbeck. Spielte jahrelang als Leistungsträger der ersten Mannschaft und als Abteilungsleiter eine entscheidende Rolle. Zuletzt hielt sich Hermann Deckers immer noch in den unteren Mannschaften seines Heimatvereins fit.

Und so ließ es ihn verständlicherweise auch nicht kalt, als sein Verein im vergangenen Sommer die "Erste" in die Landesliga zurückziehen musste, weil sich alle Spieler des NRW-Liga-Teams kurzfristig abgemeldet hatten. Der Zwangsabstieg wurde für die Walbecker Tischtennis-Reserve zum Zwangsaufstieg - sportlich war das Team eigentlich für die Bezirksklasse vorgesehen. Es kam, wie es kommen musste: Die Walbecker Auswahl kassierte eine Niederlage nach der anderen und trudelte chancenlos dem Abstieg entgegen. Das hat sich geändert. Zwar hat sich die Mannschaft längst damit abgefunden, die Klasse nicht halten zu können. Doch seitdem "Methusalem" wieder an Bord ist, geht's spürbar aufwärts. "Wir haben eine tolle Mannschaft, die auch im Training mit viel Spaß bei der Sache ist. Wenn ich abends zur Turnhalle fahre, bin ich dort nie alleine", sagt Hermann Deckers, der seit seinem Landesliga-Comeback bereits eine stolze Einzelbilanz von vier Siegen gegenüber drei Niederlagen vorweisen kann. Den vorläufigen Höhepunkt gab's am vergangenen Sonntag, als der 76-Jährige im Match gegen den MTV Dinslaken großen Anteil am ersten Saisonsieg hatte.

Der unverwüstliche Tischtennis-Oldie nimmt seine beachtlichen Erfolge mit der Gelassenheit des Alters: "Wegen des Handgelenks kann ich zwar nicht mehr so wie früher meine Rückhandpeitsche auspacken. Doch den Ball bring ich immer noch ganz gut rüber."

Quelle: RP