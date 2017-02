Handball: Die Situation im Abstiegskampf spitzt sich für den SV Straelen zu

Handball-Oberliga der Frauen: Die Grün-Gelben liefern eine überzeugende Vorstellung gegen den Tabellendritten Td Lank, verlieren aber mit 25:30 (10:16).

Es war ein Spieltag zum Vergessen für den SV Straelen. Während die Konkurrenten TV Borken (25:21 gegen St. Tönis) und Neusser HV (35:27 gegen Überruhr) wichtige Siege im Abstiegskampf feierten, spitzt sich die Situation im Tabellenkeller für die Grün-Gelben zu. Die Mannschaft hat zwar noch drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht HSV Solingen-Gräfrath, das nach Stand der Dinge als einziger Absteiger den Gang in die Verbandsliga antreten müsste. Doch das könnte sich bereits am kommenden Wochenende ändern, wenn die Solinger Auswahl mit einem Heimsieg gegen Borken aufschließen kann.

Die Gastgeberinnen traten mit einer Truppe der letzten Aufrechten dem Tabellendritten aus Lank entgegen. Und präsentierten sich in diesem eigentlich ungleichen Duell als hartnäckiger und niemals aufgebender Gegner. Das reichte für verdiente Anerkennung und Schulterklopfen, aber nicht zu dringend benötigten Punkten.

Gleich drei Spielerinnen aus dem Kader der Bezirksliga-Reserve der Grün-Gelben sprangen ein, um die Ausfälle von Franziska Heckmanns (Knie) und Katrin Geelen (Schulter) einigermaßen aufzufangen. Zudem mussten Anika Sewing und Zoé Daguhn auf für sie ungewohnten Positionen ran. "Und das hat alles erstaunlich gut funktioniert", sah Wählen in den ersten 20 Minuten ein Duell, das vom Ergebnis her auf Augenhöhe geführt wurde. Der SVS legte sogar den etwas besseren Start hin, führte mit 5:4 und blieb den spielstarken Gästen bis zum 9:11 auf den Fersen. "Das war passabel, wie die Spielerinnen sich gewehrt haben", lobte Straelens Trainer seine Mannschaft, die auch nach einem 10:16-Pausenrückstand nicht zusammenbrach.

Zwar baute Lank seinen Vorsprung zwischenzeitlich weiter aus, doch zeigten die Grün-Gelben Moral. "Lank hat schon so manchen Gegner überrollt. Es ist uns gelungen, das zu vermeiden. Der Einsatz hat bis zuletzt gestimmt und das ist mit einem ordentlichen Ergebnis belohnt worden", so Wählen. Für ihn und sein Team geht es in der kommenden Woche zur SG Überruhr. "Es ist an der Zeit, dass uns auch einmal eine Überraschung gelingt", sagt der SVS-Coach .

SV Straelen: Pieper - Sewing (8/6), Daguhn (5), Fiedler (5), Heuvels (3), Janßen (2), Raemakers (1), M. Stienen (1), Ripkens, Meuskens, P. Stienen, Maes.

(terh)