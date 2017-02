Handball: Durststrecke muss bald ein Ende haben

Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk wartet seit dem 3. Dezember auf einen Sieg. Die Mannschaft hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Morgen folgt das Duell beim Tabellennachbarn Borussia Dortmund II. Von Carsten Bleckmann

Borussia Dortmund II - TV Aldekerk (Sa., 16 Uhr). Der TV Aldekerk wartet immer noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Am 14. Januar reichte es gegen Verfolger HSV Solingen-Gräfrath in der heimischen Vogteihalle immerhin zu einem 26:26. Anschließend setzte es drei Niederlagen gegen TSG-Ober-Eschbach, 1. FC Köln und Bayer Leverkusen II. Wobei fairerweise gesagt werden muss, dass sich diese Kontrahenten allesamt noch Hoffnungen auf den Titelgewinn machen dürfen. Der letzte Sieg des Aufsteigers datiert vom 3. Dezember - damals kehrte der ATV mit einem 27:26 beim abgeschlagenen Schlusslicht Roude Leiw Bascharage aus Luxemburg zurück.

Jetzt wird es langsam Zeit, dass die Durststrecke der Grün-Weißen ein Ende hat. Denn der Vorsprung auf die Abstiegszone ist zwangsläufig zusammengeschrumpft. Sieben Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft um Trainerin Dagmara Kowalska gerade einmal noch drei Punkte Vorsprung auf den Drittletzten HSV Solingen-Gräfrath. Morgen gibt's für die ATV-Trainerin ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein, das unter besonderen Vorzeichen steht. Denn Gastgeber Borussia Dortmund hat ebenfalls 13:17-Punkte auf seinem Konto. Der Verlierer des Duells dürfte sich somit auf eine lange Zitterpartie einstellen dürfen, die eventuell bis zum letzten Spieltag dauert. Der Neuling aus Aldekerk muss sich auf eine schwere Aufgabe einstellen. Denn ihre bislang fünf Saisonsiege fuhr die Reserve der Dortmunder Borussia ausnahmslos in der heimischen Sporthalle Wellinghofen ein.

Hoffnung macht auf der anderen Seite, dass die Grün-Weißen in den vergangenen Wochen eine aufsteigende Tendenz verzeichneten und beispielsweise Tabellenführer 1. FC Köln an den Rand einer Niederlage brachten. Im Vorfeld spricht vieles für einen völlig offenen Schlagabtausch. Der TV Aldekerk möchte sich endlich wieer für eine gute Leistung belohnen und einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Allerdings haben die Schwarz-Gelben, die sich für die 32:37-Niederlage aus der Hinrunde revanchieren wollen, einen Sieg ebenfalls bitter nötig. Bei Dagmara Kowalskas Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte dürfte den Ausschlag geben, welche Mannschaft die bessere Tagesform und den größeren Siegeswillen mit in die Halle bringt.

Wegen eines gebrochenen Fingers fällt Meike Kern weiterhin aus. Ansonsten dürfte der TV Aldekerk in Bestbesetzung auflaufen können.

Quelle: RP