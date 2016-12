Reitsport: Erfolgreiche Premiere des Nikolaus-Turniers

Das Nikolaus-Turnier des Reitervereins "Graf von Schmettow" Weeze hat großen Anklang gefunden. Alle Nachwuchsreiter haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Buntes Treiben auch auf den Außenplätzen. Von Stephan Derks

Da die Nikolausfeier immer für den Nachwuchs gedacht ist, entstand kürzlich beim Reiterverein "Graf von Schmettow" Weeze die Idee, dieses mit einem kleinen Turnier zu verbinden. Und damit auch möglichst viele Weezer Nachwuchsreiter ohne eigenes Pferd teilnehmen konnten, wurde im Vorfeld fleißig im Sattel der Weezer Schulpferde und Ponys geübt.

Endlich war es soweit. Vorfreude und Aufregung hielten sich die Waage. Und so brachten die größeren Reitschüler die Pferde kurz vor dem Turnier auf Hochglanz und flochten deren Mähnen sorgfältig ein. So herausgeputzt sahen Apollo, Night-Lady, Lucy, Petit, Rhapsodie aus "wie echte Turnierpferde", wie eine kleine Zuschauerin feststellte.

Bunt war das Getümmel auf dem großen Außenviereck, auf dem sich die Nachwuchsreiter auf den Schul- und Privatpferden auf ihre Wettbewerbe vorbereiteten. "Die Weezer Reiterjugend, die im Laufe des Jahres bereits bei Turnieren gestartet ist, durfte an diesem kleinen Nikolausturnier nicht teilnehmen und hatte daher Zeit zum Helfen. So zum Beispiel beim Wechsel der Schulpferde, Umschnallen der Bügel und Begleiten des Abreitens", erklärte Monika Peters.

"Auch gaben sie ihre Tipps weiter und versuchten, mit aufmunternden und beruhigenden Worten den Startern die Nervosität zu nehmen. Denn für die meisten Reiter war es der allererste Turnierstart."

Und so zeigten sich die Weezer Pferde von ihrer besten Seite und trugen alle Reiter sicher und brav durch die verschiedenen Wettbewerbe. "Beim Schulpony 'Petit' kamen wohl die Erinnerungen an ihre frühere Zeit als Turnierpony zurück, denn sie zeigte wunderschöne und schwungvolle Gänge in der E-Dressur", so Peters.

Die Turnierrichterin lobte den Nachwuchs für die gezeigten Leistungen und gratulierte zu den guten Schulpferden, wobei alle Teilnehmer eine Schleife zur Erinnerung an dieses Nikolausturnier erhielten. "Nachdem alle Pferde versorgt waren, kam der mit Spannung erwartete Nikolaus. Kaltblutstute Elfi zog ihn mit der feierlich beleuchteten Kutsche in die Reithalle. Gut, dass die Kinder brav gewesen waren und beim Nikolauslied mitsangen, denn so blieb Knecht Ruprecht arbeitslos, und der Nikolaus konnte, nach verdienten Dankesworten an die Organisatoren und Helfer des Tages, jedem Kind seine Tüte übergeben", sagte Peters.

Übrigens: Für die diesjährige Silvesterfeier wird der Reiterverein das neue Weezer Bürgerhaus nutzen können. Der Kartenvorverkauf ist bereits sehr gut angelaufen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.reitverein-weeze.de.

Quelle: RP