Tischtennis: Familie Holla macht Sieg perfekt

Tischtennis-NRW-Liga der Frauen: Beim 8:5 des SV Walbeck gehen sieben Punkte auf das Konto von Mutter Angelika und ihren Töchtern Franziska und Marina. Die Männer sorgen für eine Sensation. Von Volker Himmelberg

NRW-Liga der Frauen: SV Walbeck - SC Fortuna Bonn 8:5. Weil die angeschlagene Hannelore Hebinck zuschauen musste, war das gefürchtete Holla-Trio wieder vereint. Mutter Angelika und ihre Töchter Franziska und Marina besiegten den Abstiegskandidaten aus Bonn mit sieben Punkten nahezu im Alleingang. Den achten Zähler für die Gastgeberinnen, die bereits ihren neunten Saisonsieg feierten, steuerte Ines Vogel bei. "Das war ein spannendes Spiel, das wir letztlich verdient gewonnen haben. Das war gar nicht so einfach, weil die Gäste erstmals nach langer Zeit wieder ihre starke Spitzenspielerin einsetzen konnten", sagte Hannelore Hebinck, die am Rand begeistert mitfieberte.

Landesliga der Männer: SV Walbeck - MTV Rheinwacht Dinslaken 9:7. Jetzt steht fest: Der SV Walbeck wird sich nicht sieglos aus der Landesliga verabschieden müssen. Der designierte Absteiger sorgte gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken, der damit seine Chancen auf Relegationsplatz zwei eingebüßt hat, für eine faustdicke Überraschung. Dabei waren die Gäste, die zuvor erst drei Niederlagen kassiert hatten, bis auf eine Position im unteren Paarkreuz sogar in Bestbesetzung angetreten. "Wir haben in den vergangenen Wochen das Training intensiviert und sind jetzt endlich wieder eine Mannschaft. Es ist sehr schön, dass wir dafür belohnt worden sind", sagte Routinier Hermann Deckers. Der Gastgeber, der mit dem ersehnten Erfolgserlebnis sogar die SGP Oberlohberg auf den letzten Platz verdrängte, machte die Sensation in den Doppeln (vier Siege) und im unteren Paarkreuz perfekt. Denn dort steuerten Hermann Deckers und Ralf Hendrix ebenfalls insgesamt vier Punkte ein. Den neunten Walbecker Punkt holte Ludwig Rogge im mittleren Paarkreuz. "Es hat Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Sie hat wirklich eine tolle Leistung geboten", lobte der Walbecker Abteilungsleiter Ludger Hebinck.

Post SV Kamp-Lintfort - TTC Geldern-Veert 4:9. Die Gelderner Auswahl lässt sich vom Aufstiegskurs nicht mehr abbringen. In Kamp-Lintfort nahm der Spitzenreiter jetzt locker die nächste Hürde in Richtung Verbandsliga. "Wir sind schnell mit 5:0 in Führung gegangen. Da war uns schon klar, dass nicht mehr viel passieren würde", sagte Kapitän Hans-Jürgen Voss. Maik Lehwald (2), Andreas Dittrich (2), Stefan Piwkowski, Hans-Jürgen Voss, Achim op de Hipt/Ralf Aengenheyster, Dittrich/Lehwald und Voss/Piwkowski brachten Saisonsieg Nummer 14 in trockene Tücher. Der TTC Geldern hat jetzt zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Grün-Weiß Flüren, der sich im Spitzenspiel beim VfL Rhede mit einem 8:8 begnügen musste. Zumindest den Relegationsplatz dürfte die Mannschaft in der Tasche haben. Voss: "Wir müssten uns schon ganz schön blöd anstellen, um am Ende nur Dritter zu werden."

TTV Rees-Groin II - SV Union Kevelaer-Wetten 9:2. Sechs Spieltage vor Saisonende spricht weiterhin alles dafür, dass der Aufsteiger aus Kevelaer in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen muss. Bei der Reserve des NRW-Ligisten aus Rees war die Union chancenlos. Andreas Spiegels und Andreas Brauers holten die beiden Ehrenpunkte.

Bezirksklasse der Männer: Union Kevelaer-Wetten II - TTC Arminia Kapellen 3:9. Die Arminia hat mit dem ungefährdeten Auswärtssieg die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft hat jetzt 28:4-Zähler auf ihrem Konto und damit einen Punkt Vorsprung auf Verfolger SV Millingen II, der am Wochenende spielfrei hatte. Eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft dürfte am Sonntag, 5. März, fallen. Dann treffen die beiden Spitzenteams ab 10 Uhr in der Gelderner Turnhalle an der Anne-Frank-Straße aufeinander.

Quelle: RP