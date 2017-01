Schwimmen: Gelderner "Delphine" erwischen gelungenen Start ins neue Jahr

Der Nachwuchs des Schwimm-Clubs "Delphin" Geldern hat beim 14. Ratinger Winter-Schwimmfest einen viel versprechenden Start ins neue Jahr erwischt.

Trainer Jörg Löcker hatte mit seinen Schützlingen in der ersten Januarwoche ein Trainingslager absolviert und für den ersten Wettkampf noch keine Bestzeiten erwartet. Doch er sollte sich täuschen. Die Jungen und Mädchen erzielten bei 98 Starts insgesamt 67 Bestzeiten.

Ganz stark trumpften in Ratingen Kati Lindemann, Nina Backus, Feline Kisters, Leo Petrak, Felix Specker und Mathis Teneyken auf, die ihre bisherigen Zeiten erheblich verbesserten. Interessant war natürlich auch der Vergleich mit den Startern der 13 anderen Vereine aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Insgesamt verbuchten die "Delphine" 40 Gold-, 13 Silber- und acht Bronzemedaille und lagen damit in der Gesamtwertung vor der Mannschaft des Gastgebers TV Ratingen, der mit einem riesigen Team von 98 Sportlern und Sportlerinnen angetreten war.

Kati Lindemann (Jahrgang 2008) gelang über 50 Meter Delphin ein tolles Rennen. Sie verschaffte sich mit der Zeit von 44,83 Sekunden den ersten Platz der Deutschen Saison-Bestenliste. Über 100 Meter Freistil belegt sie in dieser nationalen Wertung aktuell Platz sechs. Auch ihre Vereinskameradin Eelkje Burghardt (2007) zählt in mehreren Disziplinen (100 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Brust sowie 200 Meter Lagen) zu den schnellsten Schwimmerinnen ihres Jahrgangs in Deutschland.

In Ratingen rückte Leo Petrak (2007) in den Vordergrund, der die 100 Meter Delphin in sehr guten 1:37,82 Minuten zurücklegte und damit aktuell die Nummer fünf in Deutschland ist. Die Gelderner Tobias Windisch und Marinus Burghardt (beide Jahrgang 2005) belegen über 100 Meter Brust die Ränge 24 und 32. Nina Backus (2006) liegt über 100 Meter Delphin auf Platz 21. Weitere neun Aktive gehören zu den besten 100 Schwimmern in Deutschland. 85 Mal tauchen "Delphine" aus Geldern in der Deutschen Bestenliste auf - eine bemerkenswerte Bilanz.

Bereits am kommenden Wochenende geht es für die jungen Löcker-Schützlinge nach Mönchengladbach auf die 50-Meter-Bahn. Dort sollen weitere Grundlagen für die Kreismeisterschaften gelegt werden, die am 5. Februar in Kleve auf dem Programm stehen.

