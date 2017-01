später lesen Lokalsport Gipfelstürmer aus dem Gelderland FOTO: mvo FOTO: mvo Teilen

Twittern







Grund zum Jubeln hatten die Sportler und ihre Anhänger im Gelderland in den vergangenen Monaten reichlich. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass 2017 als das Jahr der Aufstiegsfeiern in die Chronik eingeht. Vorhang auf für weitere Erfolge, Titel und Triumphe auf den Sportplätzen und in den Hallen der Region ! Von Volker Himmelberg